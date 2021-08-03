3 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

3 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня празднуют день арбуза, чтят память преподобного Онуфрия Печерского и начинают сеять рожь.

Какой сегодня день

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник — День арбуза. Свою историю этот праздник ведет с США — Америка занимает первое место по количеству поедание арбуза по сравнению с другими странами.

Достоменно неизвестно кто и когда установил праздник, впрочем ежегодно этот день приобретает все большую популярность и сторонников. В США эту вкусную и полезную ягоду особенно любит латиноамериканская часть населения. Историки считают, что Родиной арбуза является Южная Африка.

В Украине, в частности в Киеве, летом традиционно ждут баржу с арбузами из Херсона. Бахчевые доставляют речным путем в столицу, что является наиболее дешевым способом транспортировки сразу большой партии вкусной ягоды, поэтому и цены на них обычно более дешевые. Ежегодно это событие вызывает большой ажиотаж.

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День ангела 3 августа

День ангела (именины) сегодня, 3 августа, празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна и Лидия.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Сегодня, 3 августа, верующие чтят память святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.

Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарир, происходил из колена Левия, был священником и сыном священника Буге. Он имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Ховар, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодающих.

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В этот день также чествуют преподобного Онуфрия Печерского, который жил в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий придерживался молчаливого затвора, как и многие другие киево-печерские монахи.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

На Руси память преподобного Онуфрия отмечали особым образом: все работы в этот день в честь монаха следовало осуществлять молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

На Онуфрия было принято заниматься засеками (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна), сеять рожь и собирать урожай яблок.

Приметы:

Гроза гремит — осень будет долгой.

Громко кричат сороки 3 августа — будет очень теплая погода зимой.

Большие кучи на муравейниках — ждите холодной зимы.

Много желудей лежит на земле — урожай будет богатым.

Сильные росы 3 августа — будет плохой урожай льна.

Что нельзя делать 3 августа

Нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.

Нельзя лениться или впадать в состояние апатии.

Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и лишения.

Что произошло в этот день

1492 — Христофор Колумб отправился в первое плавание для открытия западного пути в Индию.

1775 — (по другим данным 14 августа) Екатерина II издала императорский манифест, который официально ликвидировал запорожское казачество.

1795 — основана Парижская консерватория.

1904 — члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшие в священный город Лхаса в Тибете.

1915 — австро-венгерские войска в ходе Первой мировой войны захватили Владимир-Волынский.

1922 — радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоефект: двумя кусками дерева было зимитовано стук двери.

1949 — вступил в силу Устав Совета Европы.

1949 — в США основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА).

1957 — под руководством Сергея Королева сделан запуск первой советской межконтинентальной ракеты Р-7.

1990 — Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

1992 — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см.

2000 — Верховный суд Чили вынес постановление о лишении парламентской неприкосновенности Аугусто Пиночета.

Этот день в фото

Трое мужчин стоять перед кухней раздачи Большого Нью-Йоркской благотворительного общества, которое помогало голодающим во времена Великой депрессии в США, 3 августа 1932 г. / Associated Press

Модельер Пьер Карден демонстрирует три свои новые модели очков в асимметричных, треугольных и мотыльковых формах во время зимних показов, 3 августа 1971 года. / Associated Press

Один из известных роботов из фильма "Звездные войны" C-3PO помещает отпечатки своих ног в цементе перед китайским театром Манна в Лос-Анджелесе, 3 августа 1977 / Associated Press

Украинцы стоят на улице перед зданием парламента в ожидании кортежа президента США Джорджа Буша, который находится в Киеве во время последнего своего трехдневного визита в Советский Союз, 3 августа 1991 г. / Associated Press

События связанные с войной в Югославии. Родственник Томислава Вуковича плачет на гробе на похоронах этого сербского добровольца в Белграде, 3 августа 1991 / Associated Press

Беженцы несут мешки с кукурузой, подаренные США для раздачи беженцам Руанды, 3 августа 1994 / Associated Press

Кто родился в этот день

1833 — Емельян Огоновский, украинский ученый-филолог и общественный деятель, многолетний глава "Просвещения".

1880 — Кузнецова Мария Николаевна, оперная певица (лирическое сопрано). Дочь украинского художника Николая Кузнецова, племянница выдающегося украинского биолога Ильи Мечникова.

1925 — Владимир Верменич, украинский композитор, хоровой дирижер.

1938 — Олег Минько, украинский художник и преподаватель, считается одним из лучших современных художников Украины.

1963 — Джеймс Хэтфилд, американский гитарист и певец, участник группы "Metallica".

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