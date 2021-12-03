3 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

3 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

Если в Проклов день пойдет дождь, то и в третий день лета тоже будет лить.

Какой сегодня день

В пятницу, 3 декабря, в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики, Международный день борьбы с пестицидами.

В Индии в этот день празднуют День адвоката, на Кубе – День врачей, в США – День штата Иллинойс.

Памятные даты 3 декабря

1775 — Впервые приподнят звездно-полосатый флаг США.

1879 – Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу), которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов.

1910 – В Париже продемонстрировали первую неоновую лампу (изобретатель – французский физик Жорж Клод).

1912 — Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписали с Османской империей перемирие, которое положило конец Первой балканской войне.

1932 — Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, уклоняющихся от выполнения плана заготовки мяса. Постановление явилось одной из причин Голодомора 1933 года.

1967 — Южноафриканский хирург Кристиан Барнард совершил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца.

1973 — Американский "Пионер-10" стал первым космическим аппаратом, пролетевшим около Юпитера.

1976 — В Киеве сдан в эксплуатацию Северный мост через Днепр.

1989 — После 2-дневной неофициальной встречи руководитель СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи противостояния двух идеологических систем — "Холодной войны".

2002 — В провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранилось более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты.

Фигуры воинов династии Хань из терракоты, провинция Шаньдунь, КНР / Associated Press

Церковный праздник сегодня 3 декабря

3 декабря православная церковь чтит память святого Прокла, который в 5 веке служил архиепископом в Константинополе.

Прокл учился богословию у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну. Епископом Прокл стал уже после смерти своего учителя. В этом сане он горячо проповедовал христианство и разоблачал язычество и ересь. Также он был известен заботой об отверженных.

Во время патриаршества Прокла произошло сильное землетрясение, разрушившее многие города. Жители Константинополя во главе с Проклом выходили за город и молили Бога о милости. Во время одного из таких молебенов какой-то мальчик неизвестной силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю невредимым. Он рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.

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Что нельзя делать в этот день

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше перенести путешествие на другой день.

Старайтесь не ссориться друг с другом.

Приметы на 3 декабря

"На Прокла проклинай нечисть", — говорили в народе. Это нужно было делать, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда.

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под крышу, это предвещало скорую метель.

Утром 3 декабря заснежило – к полудню ожидается оттепель.

Полина трещат в печке – примета к морозу.

Перьевые облака, плывущие одна за другой, – приближающаяся метель вестники.

Если в Проклов день пойдет дождь, то и в третий день лета тоже будет лить.

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Именины 3 декабря

День ангела (именины) сегодня, 3 декабря, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Исаак, Иосиф, Николай, Татьяна, Текля.

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