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3 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

3 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Pexels

В этот день в мире празднуют День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"

Какой сегодня день

  • Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
  • День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"
  • День неповиновения

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. В океан ежегодно попадает 8 млн тонн пластика. Ежегодно в мире производится более 13 млрд пластиковых пакетов, то есть 300 единиц на каждого взрослого. Полиэтилен разлагается более 200 лет, а пластик — почти 450 лет.

Сейчас о полном или частичном отказе от пластика заявили уже более чем в 40 странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и африканские и азиатские государства.

Верховная Рада Украины в июне 2021 приняла закон о запрете распространения пластиковых кульков. В силу он вступит уже за пол года. А штрафовать магазины за использование полиэтилена — начнут за девять месяцев.

День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"

Очень часто, когда мы смотрим в зеркало, нам не нравится то, что мы видим — не слишком идеальная кожа лица или строение тела, недостаточно хорошая прическа, немного усталый вид, первые морщины в уголках глаз... День "Сделай себе комплимент, стоя перед зеркалом" призван придать нам положительных эмоций и уверенности, он дает нам возможность похвалить себя и сказать свое отражение в зеркале ободряющие слова:" Я потрясающе выгляжу".

© Associated Press
Associated Press

День неповиновения

Термин гражданское неповиновение в 1849 году впервые применил американский писатель Генри Торо в своем эссе, где привел пример отказа платить налоги, протестуя против несправедливости государственных деятелей. Проявления гражданского неповиновения продемонстрировали Махатма Ганди в борьбе за свободу Индии, Мартин Лютер Кинг — за гражданские права темнокожих в США.

Общественное неповиновение применялось для борьбы с социально-экономической, религиозной, этнической и расовой дискриминацией. Этот праздник отмечается именно из-за эффективности данного метода борьбы за справедливость.

Кто сегодня празднует именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Православный (христианский) праздник сегодня

3 июля — православные чтят память Священномученика Мефодия Патарского

Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликийская область в Малой Азии), отличался настоящим монашеским смирением. В те времена многие увлекались учением Оригена о заблаговременном существовании душ и о злых духов, а Мефодий всегда умело опровергал эту науку.

Святитель Мефодий был схвачен язычниками, и в 312 году был приговорен к смерти через усекновение головы. После него осталось богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.

Приметы и традиции

  • Православная Церковь 3 июля отмечают память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали перепелятник за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов.
  • Дождь на Мефодия — будет дождливо еще 40 дней.
  • Если на Мефодия паук плетет паутину — будет сухо и ясно.
  • Лебеди кричат вечером — к ненастью.
  • Где в этот день стучит сова, там может произойти пожар.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя ссориться с близкими. Напротив, этот день благоприятен для примирения.
  • Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.
  • Нельзя выносить сор из избы и хлам — это чревато бедностью.
  • Пауков сегодня лучше не трогать, можно только наблюдать за ними.

3 июля в истории

  • 964 — победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата.
  • 1885 — украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая"
  • 1886 — Карл Бенц из Мангайя сделал первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч
  • 1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины
  • 1928 — в продаже появились первые телевизоры
  • 1962 — Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну
  • 1988 — американский крейсер "Винсеннес" сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек
  • 1996 — Борис Ельцин на второй срок избран президентом Российской Федерации, набрав 53,82% голосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал 40,41%).

В этот день родились

  • 1883 — Франц Кафка, немецкий писатель.
  • 1885 — Юлиан Буцманюк, украинский и канадский художник-монументалист, ученик Модеста Сосенко.
  • 1904 — Арон Утевский, украинский биохимик, член-корреспондент АН УССР. Автор философских и литературных произведений.
  • 1906 — Василий Атрощенко, украинский химик-технолог, академик.
  • 1907 — Владимир Ласовский, украинский художник, искусствовед и критик, ученик Художественной школы Олексы Новакивского.
  • 1932 — Вадим Ильенко, украинский кинооператор, кинорежиссер.
  • 1941 — Богодар Которович, скрипач, дирижер, народный артист Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, один из основателей современной украинской скрипичной школы.
  • 1949 — Виктор Колотов, футболист киевского "Динамо", обладатель Кубка Кубков и Суперкубка.
  • 1961 — Александр Роднянский, украинский кинорежиссер-документалист и телепродюсер.
  • 1962 — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист.
© Getty Images
Getty Images
  • 1984 — Любко Дереш, украинский писатель.