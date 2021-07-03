3 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире празднуют День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"
Какой сегодня день
- Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
- День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"
- День неповиновения
Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. В океан ежегодно попадает 8 млн тонн пластика. Ежегодно в мире производится более 13 млрд пластиковых пакетов, то есть 300 единиц на каждого взрослого. Полиэтилен разлагается более 200 лет, а пластик — почти 450 лет.
Сейчас о полном или частичном отказе от пластика заявили уже более чем в 40 странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и африканские и азиатские государства.
Верховная Рада Украины в июне 2021 приняла закон о запрете распространения пластиковых кульков. В силу он вступит уже за пол года. А штрафовать магазины за использование полиэтилена — начнут за девять месяцев.
День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"
Очень часто, когда мы смотрим в зеркало, нам не нравится то, что мы видим — не слишком идеальная кожа лица или строение тела, недостаточно хорошая прическа, немного усталый вид, первые морщины в уголках глаз... День "Сделай себе комплимент, стоя перед зеркалом" призван придать нам положительных эмоций и уверенности, он дает нам возможность похвалить себя и сказать свое отражение в зеркале ободряющие слова:" Я потрясающе выгляжу".
День неповиновения
Термин гражданское неповиновение в 1849 году впервые применил американский писатель Генри Торо в своем эссе, где привел пример отказа платить налоги, протестуя против несправедливости государственных деятелей. Проявления гражданского неповиновения продемонстрировали Махатма Ганди в борьбе за свободу Индии, Мартин Лютер Кинг — за гражданские права темнокожих в США.
Общественное неповиновение применялось для борьбы с социально-экономической, религиозной, этнической и расовой дискриминацией. Этот праздник отмечается именно из-за эффективности данного метода борьбы за справедливость.
Кто сегодня празднует именины
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.
Православный (христианский) праздник сегодня
3 июля — православные чтят память Священномученика Мефодия Патарского
Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликийская область в Малой Азии), отличался настоящим монашеским смирением. В те времена многие увлекались учением Оригена о заблаговременном существовании душ и о злых духов, а Мефодий всегда умело опровергал эту науку.
Святитель Мефодий был схвачен язычниками, и в 312 году был приговорен к смерти через усекновение головы. После него осталось богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.
Приметы и традиции
- Православная Церковь 3 июля отмечают память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали перепелятник за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов.
- Дождь на Мефодия — будет дождливо еще 40 дней.
- Если на Мефодия паук плетет паутину — будет сухо и ясно.
- Лебеди кричат вечером — к ненастью.
- Где в этот день стучит сова, там может произойти пожар.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя ссориться с близкими. Напротив, этот день благоприятен для примирения.
- Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.
- Нельзя выносить сор из избы и хлам — это чревато бедностью.
- Пауков сегодня лучше не трогать, можно только наблюдать за ними.
3 июля в истории
- 964 — победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата.
- 1885 — украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая"
- 1886 — Карл Бенц из Мангайя сделал первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч
- 1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины
- 1928 — в продаже появились первые телевизоры
- 1962 — Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну
- 1988 — американский крейсер "Винсеннес" сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек
- 1996 — Борис Ельцин на второй срок избран президентом Российской Федерации, набрав 53,82% голосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал 40,41%).
В этот день родились
- 1883 — Франц Кафка, немецкий писатель.
- 1885 — Юлиан Буцманюк, украинский и канадский художник-монументалист, ученик Модеста Сосенко.
- 1904 — Арон Утевский, украинский биохимик, член-корреспондент АН УССР. Автор философских и литературных произведений.
- 1906 — Василий Атрощенко, украинский химик-технолог, академик.
- 1907 — Владимир Ласовский, украинский художник, искусствовед и критик, ученик Художественной школы Олексы Новакивского.
- 1932 — Вадим Ильенко, украинский кинооператор, кинорежиссер.
- 1941 — Богодар Которович, скрипач, дирижер, народный артист Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, один из основателей современной украинской скрипичной школы.
- 1949 — Виктор Колотов, футболист киевского "Динамо", обладатель Кубка Кубков и Суперкубка.
- 1961 — Александр Роднянский, украинский кинорежиссер-документалист и телепродюсер.
- 1962 — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист.
- 1984 — Любко Дереш, украинский писатель.