3 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

3 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире празднуют День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"

Какой сегодня день

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"

День неповиновения

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. В океан ежегодно попадает 8 млн тонн пластика. Ежегодно в мире производится более 13 млрд пластиковых пакетов, то есть 300 единиц на каждого взрослого. Полиэтилен разлагается более 200 лет, а пластик — почти 450 лет.

Сейчас о полном или частичном отказе от пластика заявили уже более чем в 40 странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и африканские и азиатские государства.

Верховная Рада Украины в июне 2021 приняла закон о запрете распространения пластиковых кульков. В силу он вступит уже за пол года. А штрафовать магазины за использование полиэтилена — начнут за девять месяцев.

День "Сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом"

Очень часто, когда мы смотрим в зеркало, нам не нравится то, что мы видим — не слишком идеальная кожа лица или строение тела, недостаточно хорошая прическа, немного усталый вид, первые морщины в уголках глаз... День "Сделай себе комплимент, стоя перед зеркалом" призван придать нам положительных эмоций и уверенности, он дает нам возможность похвалить себя и сказать свое отражение в зеркале ободряющие слова:" Я потрясающе выгляжу".

Associated Press

День неповиновения

Термин гражданское неповиновение в 1849 году впервые применил американский писатель Генри Торо в своем эссе, где привел пример отказа платить налоги, протестуя против несправедливости государственных деятелей. Проявления гражданского неповиновения продемонстрировали Махатма Ганди в борьбе за свободу Индии, Мартин Лютер Кинг — за гражданские права темнокожих в США.

Общественное неповиновение применялось для борьбы с социально-экономической, религиозной, этнической и расовой дискриминацией. Этот праздник отмечается именно из-за эффективности данного метода борьбы за справедливость.

Кто сегодня празднует именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Православный (христианский) праздник сегодня

3 июля — православные чтят память Священномученика Мефодия Патарского

Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликийская область в Малой Азии), отличался настоящим монашеским смирением. В те времена многие увлекались учением Оригена о заблаговременном существовании душ и о злых духов, а Мефодий всегда умело опровергал эту науку.

Святитель Мефодий был схвачен язычниками, и в 312 году был приговорен к смерти через усекновение головы. После него осталось богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные поучения, толкования Священного Писания.

Приметы и традиции

Православная Церковь 3 июля отмечают память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали перепелятник за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов.

Дождь на Мефодия — будет дождливо еще 40 дней.

Если на Мефодия паук плетет паутину — будет сухо и ясно.

Лебеди кричат вечером — к ненастью.

Где в этот день стучит сова, там может произойти пожар.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться с близкими. Напротив, этот день благоприятен для примирения.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Нельзя выносить сор из избы и хлам — это чревато бедностью.

Пауков сегодня лучше не трогать, можно только наблюдать за ними.

3 июля в истории

964 — победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата.

1885 — украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая"

1886 — Карл Бенц из Мангайя сделал первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч

1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины

1928 — в продаже появились первые телевизоры

1962 — Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну

1988 — американский крейсер "Винсеннес" сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек

1996 — Борис Ельцин на второй срок избран президентом Российской Федерации, набрав 53,82% голосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал 40,41%).

В этот день родились

1883 — Франц Кафка, немецкий писатель.

1885 — Юлиан Буцманюк, украинский и канадский художник-монументалист, ученик Модеста Сосенко.

1904 — Арон Утевский, украинский биохимик, член-корреспондент АН УССР. Автор философских и литературных произведений.

1906 — Василий Атрощенко, украинский химик-технолог, академик.

1907 — Владимир Ласовский, украинский художник, искусствовед и критик, ученик Художественной школы Олексы Новакивского.

1932 — Вадим Ильенко, украинский кинооператор, кинорежиссер.

1941 — Богодар Которович, скрипач, дирижер, народный артист Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, один из основателей современной украинской скрипичной школы.

1949 — Виктор Колотов, футболист киевского "Динамо", обладатель Кубка Кубков и Суперкубка.

1961 — Александр Роднянский, украинский кинорежиссер-документалист и телепродюсер.

1962 — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист.

Getty Images

1984 — Любко Дереш, украинский писатель.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку