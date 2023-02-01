3 квартиры, дом и элитные авто: руководителю налоговой Киева инкриминируют многомиллионные оборутки

По данным следствия, из-за незаконных действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственного бюджета.

Сотрудники ГБР провели обыски у руководительницы налоговой службы Киева, ей инкриминируют многомиллионные оборутки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Работники ГБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", — говорится в сообщении.

В ДБР отмечают, что исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является главой Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах, говорят в Бюро.

По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

"В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн. Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в них за систематическое получение оплаты своих "услуг", — отметили в ДБР.

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Также оперативники ГБР исследуют образ жизни в. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов:общей стоимостью примерно 1 млн долларов США,стоимостью примерно 200 тысяч долларов США,стоимостью примерно 150 тысяч долларов США.

Один из автомобилей чиновницы стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записан на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Фото: Государственное бюро расследований

Общая сумма установленных необоснованных активов чиновницы составляет около 1,4 млн долларов США.

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшей тяжкие последствия, работники ДБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, Государственное бюро расследований 1 февраля провело обыск в исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий и нашло список желаний — шуба, миллион долларов, часы Breguet и отдых на Мальдивах.

Как мы уже сообщали, по данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, ДБР проводит обыски у руководства столичной налоговой. Следователи расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в частности, путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов. Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн государственных средств.

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