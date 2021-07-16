3-летняя девочка погибла во время пожужи в Тернопольской области

Погибший ребенок был из Закарпатья.
В четверг, 15 июля, в селе Романовка Тернопольской области возник пожар на территории частного домохозяйства. В результате возгорания погибла 3-летняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Тернопольщины.
"В 18:07 спасатели ликвидировали пожар деревянного вспомогательного сооружения на территории частного домохозяйства. Во время тушения спасли соседнее хозяйственное здание", — говорится в сообщении.
Огонь уничтожил деревянную постройку и вещи домашнего обихода на площади 9 м.кв. В результате пожара погибла 3-летняя жительница села Великий Березный Закарпатской области.
Напомним, в Запорожской области загорелся дом мэра Мелитополя.