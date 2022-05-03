3 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

3 мая 2022 – вторник. 69-й день войны России против Украины. 123-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
3 мая — Международный день солнца. Создало событие Международное общество солнечной энергии в 1994 году. В этот день в разных странах мира традиционно проходят мероприятия по изучению ближайшей к планете Земля звезды, а также обсуждения между учеными по эффективному использованию солнечной энергии.
Также 3 мая – День кондитера. Посвящена дата всем профессиональным поварам, создающим сладости. Событие имеет международное значение. Кондитером быть совсем непросто, ведь нужно разбираться в запахах и вкусах, знать, как их правильно сочетать между собой.
А еще 3 мая – Всемирный день борьбы с астмой. Более 300 миллионов человек во всем мире страдают этой болезнью, поэтому очень важно знать об этой проблеме и путях ее решения.
3 мая — Всемирный день свободы прессы. Это еще одно упоминание о том, что нужно уважать свободу печати. Также в этот день обсуждается журналистская профессиональная этика.
3 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре
3 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Теодора Трихины. Святой Теодор Трихина (волосенный) – византийский монах, христианский священник, чудотворец. Родился в Царьграде (Константинополь) в состоятельной семье. Стремился к простой и благочестивой жизни, а потому рано ушел из дома в пустыню, там принял постриг в монахи. Носил грубую волосяную одежду, беспрестанно молился, ел только хлеб и пил только воду. За это Господь наделил его даром творить чудеса.
Памятные даты 3 мая
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 3 мая:
- 1791 — чрезвычайным Сеймом Речи Посполитой была принята Конституция 3 мая, она была первой конституцией в Европе и второй в мире (после Конституции США);
- 1841 год — Новая Зеландия становится британской колонией;
- 1880 год – открытие первого в Украине львовского конного трамвая;
- 1991 год — в столице Намибии подписывают "Виндхукскую декларацию", призывающую правительства государств всего мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер;
- 1995 год – президент Украины Леонид Кучма устанавливает первый после 1991 года орден Украины – Богдана Хмельницкого;
- 2004 год — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединили в Протестантскую церковь Нидерландов;
- 2014 год – создание добровольческого батальона "Айдар".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 мая
Каковы сегодня именины: Александр, Анастасий, Афанасий, Гаврило, Григорий, Федор, Феодора.
3 мая родились:
- 1469 год — мыслитель, политический деятель и государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли;
- 1897 год – украинский режиссер и актер Януарий Бортник;
- 1900 год – украинский актер театра и кино Николай Яковченко;
- 1930 год – украинский критик, переводчик и литературовед Степан Пинчук.
Погода на 3 мая
3 мая в Киеве облачно, вечером возможен мелкий дождь. Ночью будет идти дождь, без существенных осадков. В Харькове облака рассеются только к вечеру, без осадков. В Одессе ясно, но к вечеру появятся облака, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +9 ночью. Во Львове +19 днем и +7 ночью. В Харькове +17 днем и +7 ночью. В Одессе +15 днем и +10 ночью.