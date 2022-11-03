3 ноября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

3 ноября 2022 года – четверг. 253-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 58 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины. Трудно переоценить важность армии, особенно сегодня. Ракетные и артиллерийские войска составляют примерно 60-70% огневой силы армии. И они не раз доказывали свою эффективность – под Дебальцево, Марьинкой и т.д. День для чествования этого рода войск был установлен указом президента Украины 31 октября 1997 года.

Также 3 ноября – День инженерных войск Украины. Этот праздник профессиональный для всех военнослужащих инженерных войск. Появилось оно благодаря указу президента Леонида Кучмы в 1999 году. Инженерные войска занимаются освоением новых средств ведения боя и внедрением их в армию. Поэтому они действуют первыми во время атаки.

А еще 3 ноября – Всемирный день медузы (World Jellyfish Day). Необычный праздник был создан по инициативе группы морских биологов, изучавших этих существ. Медузы – беспозвоночные создания. Они появились на Земле более 540 миллионов лет назад. На 98% эти уникальные существа состоят из воды, у них нет головного мозга, костей и органов зрения. Однако у них есть две несовершенные нервные системы.

3 ноября – Всемирный день косплея (World Cosplay Day). Дату для праздника выбрали не случайно. Именно в этот день в Японии ежегодно проходит день культуры. Благодаря косплею можно лучше узнать персонажей комиксов, аниме, компьютерных игр, манги. Именно их чаще всего выбирают для перевоплощения. История праздника, как ни странно, началась в США в 1939 году. В Нью-Йорке в то время проходила конференция научной фантастики. Писатели Миртл Дуглас и Форест Аккерман пришли туда в костюмах персонажей фантастических произведений. В следующий раз количество переодетых людей увеличилось, поэтому традиция распространилась.

Из-за Второй мировой войны идея перевоплощения на время забылась и возродилась лишь в 60-х годах XX века. 1984 писатель Нобуюки Такахаси посетил Америку, где увидел интересную традицию. После возвращения в Японию он придумал термин "косплей", ставший популярным во всем мире.

Также 3 ноября – Международный день стаута. Стаут – ирландское пиво (темный эль или портер). Готовить его начали в 1700 году. Пиво стало очень распространенным среди уличных торгашей. Отдельный праздник для всех любителей этого напитка был основан в 2011 году по инициативе Эрин Петерс, которую часто называют Богиней пива. Сначала событие праздновали только в ресторанах, барах и кафе, но впоследствии праздник распространился и на интернет-ресурсы.

А еще 3 ноября – Международный день проектного менеджера (International Project Management Day). Праздник празднуют каждый год в первый четверг ноября. Он был введен в 2004 году, а первый такой день прошел во главе с Лори Милхевен и Лаверном Джонсоном. В акции тогда приняли участие работники из команды IIL – Международного института обучения.

Какой сегодня, 3 ноября, церковный праздник

3 ноября – день памяти Иллариона Великого / Фото: commons.wikimedia.org

3 ноября в церковном календаре – день памяти Иллариона Великого. Он был отшельником и раннехристианским святым. Родился вблизи города Газа (Палестина) в 291 году. В 15 лет крестился и два месяца прожил в пустыне со святым Антонием. Когда умерли его родители, Илларион унаследовал большое имение, которое сразу отдал нищим. В 307 году вернулся в пустыню недалеко от города Маюма. Именно Илларион создал первый в Палестине монастырь, поэтому его называют отцом монашества в этом регионе.

В возрасте 65 лет Илларион отправился в Египет, там он поселился в пустыне близ Афродитополя. Когда правил император Юлиан, Отступник монастырь Иллариона был развален язычниками. Даже его самого хотели убить, но он остался жив с Божьей милостью. Впоследствии Илларион отправился в Сицилию, а затем поселился в современной Хорватии (Дальмация). Там он хотел в одиночестве провести остальную свою жизнь. Совершал он в том краю немало чудес. Например, усмирил морские волны во время землетрясения. Умер Илларион на Кипре в 371 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 ноября

Каковы сегодня именины: Алексей, Александр, Анатолий, Георгий, Аркадий, Константин, Демьян, Сергей, Николай, Яков, Федор.

Талисманом человека, рожденного 3 ноября является бирюза. С французского языка название этого камня переводится как "турецкий". Ему чаще других минералов приписывают магические и лечебные свойства. К примеру, издавна верили, что бирюза помогает усилить интуицию и приносит счастье.

В этот день родились:

1937 год – украинский ученый, доктор политологических наук Иосиф Лось;

1952 год – украинский художник, автор сатирических пьес Лесь Подервянский;

1962 год – известный украинский театральный режиссер Андрей Жолдак;

1962 год — украинская писательница Ирэн Роздобудько;

1967 год — украинский спортсмен, олимпийский чемпион в стендовой стрельбе Николай Мильчев;

1969 год – украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м с барьерами Олег Твердохлеб.

Что нельзя делать в этот день

Лучше не отправляться в путешествие в этот день – можно столкнуться с неприятностями.

Не стоит говорить плохо о других людях – все может вернуться бумерангом.

Не поднимайте вещи, найденные на дороге, особенно на перекрестке.

Не отправляйтесь на охоту – можно навлечь на себя беду.

Лучше не ругаться на работе и дома.

Народные приметы и традиции в ноябре

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях еще есть листья – ждите морозную зиму;

западный ветер означает, что скоро начнутся осадки;

выпал снег – в следующем году будет хороший урожай хлеба;

красный закат на морозную погоду.

В народе 3 ноября называли Илларионов день. Многие традиции были связаны с поездками и дорогой. Считалось, что в этот день на перекрестке сосредотачивается все зло, поэтому их пытались избегать. А женщины в этот день посвящали рукоделию и вязали теплые вещи на зиму.

Погода на сегодня, 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, в Киеве облачно, днем будет идти дождь, который ослабит лишь к вечеру. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, всю вторую половину пройдет дождь. В Одессе утро пасмурное, а потом ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +5 ночью. Во Львове +12 днем и +7 ночью. В Харькове +9 днем и +1 ночью. В Одессе +16 днем и +9 ночью.

Памятные даты 3 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 ноября: