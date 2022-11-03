3 ноября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

3 ноября 2022 года – четверг. 253-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 58 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины. Трудно переоценить важность армии, особенно сегодня. Ракетные и артиллерийские войска составляют примерно 60-70% огневой силы армии. И они не раз доказывали свою эффективность – под Дебальцево, Марьинкой и т.д. День для чествования этого рода войск был установлен указом президента Украины 31 октября 1997 года.
Также 3 ноября – День инженерных войск Украины. Этот праздник профессиональный для всех военнослужащих инженерных войск. Появилось оно благодаря указу президента Леонида Кучмы в 1999 году. Инженерные войска занимаются освоением новых средств ведения боя и внедрением их в армию. Поэтому они действуют первыми во время атаки.
А еще 3 ноября – Всемирный день медузы (World Jellyfish Day). Необычный праздник был создан по инициативе группы морских биологов, изучавших этих существ. Медузы – беспозвоночные создания. Они появились на Земле более 540 миллионов лет назад. На 98% эти уникальные существа состоят из воды, у них нет головного мозга, костей и органов зрения. Однако у них есть две несовершенные нервные системы.
3 ноября – Всемирный день косплея (World Cosplay Day). Дату для праздника выбрали не случайно. Именно в этот день в Японии ежегодно проходит день культуры. Благодаря косплею можно лучше узнать персонажей комиксов, аниме, компьютерных игр, манги. Именно их чаще всего выбирают для перевоплощения. История праздника, как ни странно, началась в США в 1939 году. В Нью-Йорке в то время проходила конференция научной фантастики. Писатели Миртл Дуглас и Форест Аккерман пришли туда в костюмах персонажей фантастических произведений. В следующий раз количество переодетых людей увеличилось, поэтому традиция распространилась.
Из-за Второй мировой войны идея перевоплощения на время забылась и возродилась лишь в 60-х годах XX века. 1984 писатель Нобуюки Такахаси посетил Америку, где увидел интересную традицию. После возвращения в Японию он придумал термин "косплей", ставший популярным во всем мире.
Также 3 ноября – Международный день стаута. Стаут – ирландское пиво (темный эль или портер). Готовить его начали в 1700 году. Пиво стало очень распространенным среди уличных торгашей. Отдельный праздник для всех любителей этого напитка был основан в 2011 году по инициативе Эрин Петерс, которую часто называют Богиней пива. Сначала событие праздновали только в ресторанах, барах и кафе, но впоследствии праздник распространился и на интернет-ресурсы.
А еще 3 ноября – Международный день проектного менеджера (International Project Management Day). Праздник празднуют каждый год в первый четверг ноября. Он был введен в 2004 году, а первый такой день прошел во главе с Лори Милхевен и Лаверном Джонсоном. В акции тогда приняли участие работники из команды IIL – Международного института обучения.
Какой сегодня, 3 ноября, церковный праздник
3 ноября в церковном календаре – день памяти Иллариона Великого. Он был отшельником и раннехристианским святым. Родился вблизи города Газа (Палестина) в 291 году. В 15 лет крестился и два месяца прожил в пустыне со святым Антонием. Когда умерли его родители, Илларион унаследовал большое имение, которое сразу отдал нищим. В 307 году вернулся в пустыню недалеко от города Маюма. Именно Илларион создал первый в Палестине монастырь, поэтому его называют отцом монашества в этом регионе.
В возрасте 65 лет Илларион отправился в Египет, там он поселился в пустыне близ Афродитополя. Когда правил император Юлиан, Отступник монастырь Иллариона был развален язычниками. Даже его самого хотели убить, но он остался жив с Божьей милостью. Впоследствии Илларион отправился в Сицилию, а затем поселился в современной Хорватии (Дальмация). Там он хотел в одиночестве провести остальную свою жизнь. Совершал он в том краю немало чудес. Например, усмирил морские волны во время землетрясения. Умер Илларион на Кипре в 371 году.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 ноября
Каковы сегодня именины: Алексей, Александр, Анатолий, Георгий, Аркадий, Константин, Демьян, Сергей, Николай, Яков, Федор.
Талисманом человека, рожденного 3 ноября является бирюза. С французского языка название этого камня переводится как "турецкий". Ему чаще других минералов приписывают магические и лечебные свойства. К примеру, издавна верили, что бирюза помогает усилить интуицию и приносит счастье.
В этот день родились:
- 1937 год – украинский ученый, доктор политологических наук Иосиф Лось;
- 1952 год – украинский художник, автор сатирических пьес Лесь Подервянский;
- 1962 год – известный украинский театральный режиссер Андрей Жолдак;
- 1962 год — украинская писательница Ирэн Роздобудько;
- 1967 год — украинский спортсмен, олимпийский чемпион в стендовой стрельбе Николай Мильчев;
- 1969 год – украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м с барьерами Олег Твердохлеб.
Что нельзя делать в этот день
- Лучше не отправляться в путешествие в этот день – можно столкнуться с неприятностями.
- Не стоит говорить плохо о других людях – все может вернуться бумерангом.
- Не поднимайте вещи, найденные на дороге, особенно на перекрестке.
- Не отправляйтесь на охоту – можно навлечь на себя беду.
- Лучше не ругаться на работе и дома.
Народные приметы и традиции в ноябре
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: на деревьях еще есть листья – ждите морозную зиму;
- западный ветер означает, что скоро начнутся осадки;
- выпал снег – в следующем году будет хороший урожай хлеба;
- красный закат на морозную погоду.
В народе 3 ноября называли Илларионов день. Многие традиции были связаны с поездками и дорогой. Считалось, что в этот день на перекрестке сосредотачивается все зло, поэтому их пытались избегать. А женщины в этот день посвящали рукоделию и вязали теплые вещи на зиму.
Погода на сегодня, 3 ноября
Сегодня, 3 ноября, в Киеве облачно, днем будет идти дождь, который ослабит лишь к вечеру. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, всю вторую половину пройдет дождь. В Одессе утро пасмурное, а потом ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +11 днем и +5 ночью. Во Львове +12 днем и +7 ночью. В Харькове +9 днем и +1 ночью. В Одессе +16 днем и +9 ночью.
Памятные даты 3 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 ноября:
- 1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;
- 1871 год – в Центральной Африке находят пропавшую экспедицию Дэвида Ливингстона;
- 1888 год – находят последнюю жертву Джека-Потрошителя;
- 1903 год — Панама при поддержке США отделяется от Колумбии;
- 1903 год — нидерландский физиолог В. Эйнтховен разрабатывает электрокардиограф;
- 1918 год — Венгрия объявляет о своем отделении от Австрии;
- 1918 год — Буковинское вече решает присоединить Северную Буковину к ЗУНР;
- 1918 год — на станции Скороходово (возле Полтавы) встречаются Гетман Украины П. Скоропадский и атаман Войска Донского П. Краснов для договора об украинско-донской границе;
- 1918 год — Кильское восстание, начинается Ноябрьская революция в Немецкой империи;
- 1927 год – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда, он был первым в мире подводным тоннелем для транспорта;
- 1941 год – вермахт захватывает Курск и Феодосию;
- 1941 год — в Бердичеве расстрелом около 2000 евреев фактически завершается ликвидация еврейского населения, продолжавшаяся с июля 1941 года;
- 1943 год — начинается Битва за Киев;
- 1992 год – президентом США избирают Билла Клинтона;
- 1995 год – ученые Техасского университета впервые выделяют ген грудного рака;
- 1996 год — в аэропорту Донецка киллеры в масках расстреливают народного депутата Украины, известного бизнесмена Евгения Щербаня;
- 2007 год — проходит премьера в Украине серии "The Farnsworth Parabox" мультсериала "Футурама";
- 2020 год – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.