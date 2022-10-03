3 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

3 октября 2022 – понедельник. 222-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 89 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
3 октября – Всемирный день предотвращения буллинга (World Day Of Bullying Prevention). Булинг – это травля, которая распространена в школе, на работе и даже дома. Он приводит к психическим и эмоциональным травмам, поэтому должен быть вовремя остановлен.
Также 3 октября — Всемирный день распространения информации о дислексии. Начинается с первой полной неделей октября. Это событие было создано по инициативе Международной ассоциации по дислексии. А мероприятия всегда направлены на то, чтобы призывать людей терпеливо относиться к тем, кто может медленно читать.
А еще 3 октября — начинается Неделя защиты животных. Проводится ежегодно с первой полной недели октября. Основан комитетом IVSA (SCAW). Главная цель – научить людей любить животных и относиться к ним с уважением.
3 октября — Всемирный день смузи. Праздник был создан в 2015 году. Его инициатором выступил консультант по здоровому питанию, токсиколог Рэй Мехта. Главная цель дня – донести до людей важность здорового питания.
Также 3 октября – Всемирный день грибников. Это неофициальный праздник, но любители "тихой охоты" его очень любят праздновать. Сегодня можно пойти за грибами и провести время на свежем воздухе.
А еще 3 октября — Международный день врача. Впервые слово "врач" появилось в Оксфордском словаре английского языка 1400 года.
3 октября – Международный день жилья (World Habitat Day). Каждый год приходится на первый понедельник октября. Его положили начало, чтобы решить проблемы, которые могут возникать в условиях проживания людей в разных населенных пунктах. Праздник был создан еще в 1986 году.
Также 3 октября – Всемирный день архитектора и архитектуры. Начали его в 1985 году и с тех пор он каждый год приходится на первый понедельник октября. Проектирование дома требует учета большого количества факторов, поэтому работу архитектора трудно переоценить.
А еще 3 октября – День техников. Сначала этот день начали, чтобы помочь старшеклассникам получить образование, которое позволило бы продолжить карьеру в технической сфере. Учредили его в 1998 году по инициативе сетей CNET. Однако теперь в этот день также поздравляют всех техников с профессиональным праздником.
Какой сегодня, 3 октября, церковный праздник
3 октября в церковном календаре – день памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей Агапия и Феописта. Своей жизнью мученик показал, какой должна быть любовь к Богу. Он был военачальником при императорах Траяна и Тита. Принял христианство и окрестил всю свою семью. Перенес немало испытаний. Впоследствии он и вся его семья были подвергнуты пыткам за веру во Христа.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 октября
Каковы сегодня именины: Иван, Василий, Михаил, Илларион, Александр, Олег, Теодор, Остап, Яна, Феодора, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 3 октября, является топаз. Драгоценный камень, который с давних времен ценился людьми. Из него создавали всевозможные украшения и ритуальные предметы. Верили, что топаз приносит богатство и удачу.
В этот день родились:
- 1852 год – украинский художник-передвижник Кириак Костанди;
- 1881 год – украинский академик, литературовед и историк литературы Михаил Возняк;
- 1883 год – выдающаяся харьковчанка, королева балета и актриса Ида Рубинштейн;
- 1886 год — украинская и американская дизайнер одежды, автор сценических костюмов для кино и балета Варвара Каринская;
- 1894 год — украинский кобзарь Конон Бессчастливый;
- 1896 год – украинский литературовед Агапий Шамрай;
- 1957 год – украинская писательница Люко Дашвар;
- 1962 год — украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины" Сергей Кузьминский;
- 1989 год – украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя обманывать других людей, потому что ваша ложь быстро откроется.
- Если вы раньше одалживали сумку или посуду и решили вернуть – не стоит возвращать их пустыми.
- Запрещено, чтобы за столом одновременно сидело 13 человек.
Народные приметы и традиции на 3 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: дует южный ветер – до хорошего урожая и потепления;
- на ели низко растут шишки – будут ранние морозы;
- сухой день – малоснежная зима;
- из клена уже листья опали — будет суровая зима.
В народе 3 октября называли Астафий-ветряк. Наши предки проводили этот день ритуалы на хороший урожай. А еще запускали мельницу и начинали молоть зерна.
Погода на сегодня, 3 октября
Сегодня, 3 октября, в Киеве будет облачно, почти весь день будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурная погода, мелкий утренний дождь может усилиться к середине дня. В Харькове облачно, ожидается дождь. В Одессе облачно с прояснениями, днем возможен дождь.
Температура воздуха в Киеве +12 днем и +9 ночью. Во Львове +10 днем и +8 ночью. В Харькове +13 днем и +9 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.
Памятные даты 3 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 октября:
- 382 год – римский император Феодосий I выделяет земли Фракии для поселения вестготов;
- 1533 год — жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продают все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света;
- 1621 год — победа войска под руководством П. Сагайдачного под Хотином;
- 1863 год — президент США А. Линкольн объявляет каждый последний четверг ноября Днем благодарения;
- 1866 год — по Венскому договору Австрийская империя отдает Королевству Италия Венецию;
- 1875 год – в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;
- 1906 год — международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);
- 1917 год – в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;
- 1925 год – открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;
- 1926 год — В Праге начинается Первый украинский научный съезд;
- 1929 год — Королевство сербов, хорватов и словенцев приобретает официальное название Югославия;
- 1932 год — Королевство Ирак получает полную независимость от Великобритании;
- 1935 год — начинается итальянско-абиссинская война;
- 1942 год – немцы впервые испытывают ракету Фау-2;
- 1945 год – создают Всемирную федерацию профсоюзов;
- 1945 год — В возрасте 10 лет Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и получает второй приз;
- 1952 год – Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;
- 1952 год – в Лос-Анджелесе делают первую видеозапись на магнитную ленту;
- 1973 год — памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы открывают в Киеве;
- 1990 год — завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно отмечается как День Немецкого единства;
- 2003 год — философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городской властью земельного участка, принадлежавшего ему согласно судебному решению;
- 2013 год – Украина становится ассоциированным членом CERN.