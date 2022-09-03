3 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

3 сентября 2022 года – суббота. 192-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 119 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

3 сентября — День города Сумы. Его основали в 1655 году. На основание повлияли печальные события освободительной борьбы 1648-1652 годов под руководством Богдана Хмельницкого. Тогда казаки и крестьяне начали переселяться из Киевской области на левый берег Днепра. На месте современного города Сумы казаки построили оборонительные сооружения, что и стало началом поселения.

Также 3 сентября – Всемирный день бороды (World Beard Day). Мало кто знает, что растительность на лице нуждается в достаточно серьезном уходе. Ведь нужно прилагать немало усилий, чтобы всегда выглядеть стильно. Точно неизвестно когда и как возникла идея создать такой праздник, но историки утверждают, что даже у древних викингов был отдельный день, посвященный бороде. Было это в 800 году нашей эры.

А еще 3 сентября – День небоскреба. Небоскребы – настоящее украшение больших городов, но существуют всего лишь 130 лет. В переполненных районах, где мало земельного пространства, такие здания еще достаточно эффективны. Дату выбрали не случайно. Ведь именно в этот день 1856 родился американский архитектор Луис Генри Салливан. Он считается отцом небоскребов.

3 сентября — Международный день бекона. Ежегодно праздник празднуют в первую субботу сентября. Хотя это и неофициальный праздник, однако он очень популярен среди любителей бекона, особенно в США, где это блюдо считается одним из самых любимых. Существует сразу две версии, как был утвержден этот праздник. Некоторые считают, что они были созданы в городе Брэдфорд (штат Массачусетс) в 2000 году. Другие утверждают, что это произошло в 2004 году по инициативе группы аспирантов Калифорнийского университета.

Также 3 сентября — Международный день стервятника. Это событие было основано английским и южноафриканским фондами сохранения дикой природы, объединившими свои усилия по защите грифов. Этим птицам грозит глобальное исчезновение. Цель праздника – увеличить осведомленность человечества о важной роли пернатых в окружающей среде.

А еще 3 сентября – День рождения бюстгальтера. Именно в этот день 1914 года Карес Кросби (настоящее имя Мэри Фелбс Джейкобс), американская изобретательница, запатентовала свое изделие. Эта конструкция изготовлялась из носовых платков и цветных лент. До этого времени женщины пользовались жесткими корсетами, которые могли даже навредить здоровью.

3 сентября — День открытия уникальности ДНК. Интересно, что молекулу ДНК открыли сравнительно недавно – в 1953 году. Сделали это двое ученых: Джеймс Уортсон и Фрэнсис Крик. Однако неполнорность и уникальность спиральной структуры смогли понять гораздо позже. Произошло это 3 сентября 1984 благодаря исследованиям Аллека Джеффриса.

Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник

3 сентября – день памяти апостола Фадея / Фото: commons.wikimedia.org

3 сентября в церковном календаре – день памяти апостола Фадея. Фадей Эдесский был одним из 70 апостолов. Родился в городе Эдес (Сирия) и был евреем по происхождению. Во время одного праздника он услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Предтечи. Слова его так вдохновили, что он решил принять крещение в Иордане. Там он и остался. После вознесения Иисуса Христа Фадей стал проповедовать в Сирии и Месопотамии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября

Каковы сегодня именины: Авраам, Александр, Дорофий, Корнилий, Ефрем, Фаддей, Сабина.

Талисманом человека, рожденного 3 сентября является хризопраз. Это полудрагоценный камень, отличающийся насыщенным зеленым цветом. В древности его использовали для лечения различных болезней.

В этот день родились:

1862 год – украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель Александр Тарковский;

1879 год — математик-методист, профессор, заслуженный деятель науки Украины от 1944 Александр Астряб;

1892 год – украинский политический и государственный деятель Николай Ковалевский;

1991 год — украинская поэтесса, общественный деятель, ветеранка Елена Герасимьюк.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит отпускать детей самих играть в поле.

Не рекомендуется ходить в гости.

Лучше воздержаться от финансовых затрат.

Народные приметы и традиции на 3 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ясный день означает, что еще четыре дня будет такая погода;

на рябине много ягод – до дождливой осени;

береза начала желтеть с верхушки – осень придет рано;

много паутины – ждите потепления.

В народе 3 сентября называли Льняница или Фадеев день. Именно сегодня начинали убирать лен, чтобы потом изготовить из него льняную ткань. А еще убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощалось.

Погода на сегодня, 3 сентября

Днем, 3 сентября, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, вечером возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +12 ночью. Во Львове +16 днем и +12 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +14 ночью.

Памятные даты 3 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября: