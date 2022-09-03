3 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

3 сентября 2022 года – суббота. 192-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 119 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
3 сентября — День города Сумы. Его основали в 1655 году. На основание повлияли печальные события освободительной борьбы 1648-1652 годов под руководством Богдана Хмельницкого. Тогда казаки и крестьяне начали переселяться из Киевской области на левый берег Днепра. На месте современного города Сумы казаки построили оборонительные сооружения, что и стало началом поселения.
Также 3 сентября – Всемирный день бороды (World Beard Day). Мало кто знает, что растительность на лице нуждается в достаточно серьезном уходе. Ведь нужно прилагать немало усилий, чтобы всегда выглядеть стильно. Точно неизвестно когда и как возникла идея создать такой праздник, но историки утверждают, что даже у древних викингов был отдельный день, посвященный бороде. Было это в 800 году нашей эры.
А еще 3 сентября – День небоскреба. Небоскребы – настоящее украшение больших городов, но существуют всего лишь 130 лет. В переполненных районах, где мало земельного пространства, такие здания еще достаточно эффективны. Дату выбрали не случайно. Ведь именно в этот день 1856 родился американский архитектор Луис Генри Салливан. Он считается отцом небоскребов.
3 сентября — Международный день бекона. Ежегодно праздник празднуют в первую субботу сентября. Хотя это и неофициальный праздник, однако он очень популярен среди любителей бекона, особенно в США, где это блюдо считается одним из самых любимых. Существует сразу две версии, как был утвержден этот праздник. Некоторые считают, что они были созданы в городе Брэдфорд (штат Массачусетс) в 2000 году. Другие утверждают, что это произошло в 2004 году по инициативе группы аспирантов Калифорнийского университета.
Также 3 сентября — Международный день стервятника. Это событие было основано английским и южноафриканским фондами сохранения дикой природы, объединившими свои усилия по защите грифов. Этим птицам грозит глобальное исчезновение. Цель праздника – увеличить осведомленность человечества о важной роли пернатых в окружающей среде.
А еще 3 сентября – День рождения бюстгальтера. Именно в этот день 1914 года Карес Кросби (настоящее имя Мэри Фелбс Джейкобс), американская изобретательница, запатентовала свое изделие. Эта конструкция изготовлялась из носовых платков и цветных лент. До этого времени женщины пользовались жесткими корсетами, которые могли даже навредить здоровью.
3 сентября — День открытия уникальности ДНК. Интересно, что молекулу ДНК открыли сравнительно недавно – в 1953 году. Сделали это двое ученых: Джеймс Уортсон и Фрэнсис Крик. Однако неполнорность и уникальность спиральной структуры смогли понять гораздо позже. Произошло это 3 сентября 1984 благодаря исследованиям Аллека Джеффриса.
Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник
3 сентября в церковном календаре – день памяти апостола Фадея. Фадей Эдесский был одним из 70 апостолов. Родился в городе Эдес (Сирия) и был евреем по происхождению. Во время одного праздника он услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Предтечи. Слова его так вдохновили, что он решил принять крещение в Иордане. Там он и остался. После вознесения Иисуса Христа Фадей стал проповедовать в Сирии и Месопотамии.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября
Каковы сегодня именины: Авраам, Александр, Дорофий, Корнилий, Ефрем, Фаддей, Сабина.
Талисманом человека, рожденного 3 сентября является хризопраз. Это полудрагоценный камень, отличающийся насыщенным зеленым цветом. В древности его использовали для лечения различных болезней.
В этот день родились:
- 1862 год – украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель Александр Тарковский;
- 1879 год — математик-методист, профессор, заслуженный деятель науки Украины от 1944 Александр Астряб;
- 1892 год – украинский политический и государственный деятель Николай Ковалевский;
- 1991 год — украинская поэтесса, общественный деятель, ветеранка Елена Герасимьюк.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит отпускать детей самих играть в поле.
- Не рекомендуется ходить в гости.
- Лучше воздержаться от финансовых затрат.
Народные приметы и традиции на 3 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: ясный день означает, что еще четыре дня будет такая погода;
- на рябине много ягод – до дождливой осени;
- береза начала желтеть с верхушки – осень придет рано;
- много паутины – ждите потепления.
В народе 3 сентября называли Льняница или Фадеев день. Именно сегодня начинали убирать лен, чтобы потом изготовить из него льняную ткань. А еще убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощалось.
Погода на сегодня, 3 сентября
Днем, 3 сентября, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, вечером возможен дождь.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +12 ночью. Во Львове +16 днем и +12 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +20 днем и +14 ночью.
Памятные даты 3 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября:
- 1189 год — Ричард Львиное Сердце коронуется на английский престол как Ричард I;
- 1384 год — кастильский король Хуан I снимает осаду из Лиссабона из-за эпидемии чумы;
- 1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открывает гавань, вокруг которой впоследствии возникнет Нью-Йорк;
- 1783 год – завершается американская война за независимость;
- 1791 год — утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;
- 1838 год — в Киеве открывают Институт благородных девушек;
- 1864 год — в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля, погибает его младший брат Эмиль;
- 1912 год – в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;
- 1914 год — добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;
- 1914 год – американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;
- 1939 год — о 11.15, через 15 минут после окончания срока британского ультиматума по выводу немецких войск из Польской республики, премьер-министр Невилл Чемберлен объявляет, что Великобритания вступает в войну с Третьим Рейхом;
- 1941 год – в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;
- 1943 год — британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;
- 1950 год — гонкой на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира "Формула-1";
- 1953 год — вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
- 1959 год — японская корпорация "Сони" начинает выпуск транзисторных радиоприемников;
- 1971 год — провозглашают независимость Катара;
- 1973 год — в Киеве открывают памятник Леси Украинцы;
- 1993 год — в Массандре (Республика Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписывают протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские соглашения);
- 1999 год — во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели;
- 2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;
- 2014 год — в селе Победа в Луганской области российские боевики совершают обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушают поселок.