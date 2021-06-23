3 тыс. личного состава, корабли и самолеты: Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными с 1997 года

В общем Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля. Всего в учениях примет участие 31 государство-участник.

В учениях Sea Breeze-2021 примут участие более 3 тыс. солдат и офицеров, половина из них — украинские.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет "Укринформ".



По его словам, в учениях Sea Breeze-2021 примут участие более 3 тыс. личного состава, из них половину составят украинские военные. Он отметил, что с украинской стороны в учениях примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.



В общем Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля. Всего в учениях примет участие 31 государство-участник.



"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель — подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретения опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники ", — отметил Хомчак.

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Главнокомандующий отметил, что учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

"Для участия в учениях Sea Breeze-2021, украинские Вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1,5 тыс. человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно ", — рассказал он.

Также генерал уточнил, что учения будут состоять из четырех фаз: прибытие сил и развертывания пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

Советниками и наблюдателями на Sea Breeze-2021 будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.

Отвечая на вопрос, что ожидает командование ВСУ от нынешних учений, Хомчак подчеркнул, что речь идет о подготовке личного состава Морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО.

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Хомчак подчеркнул важность подготовить многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе.

В Sea Breeze-2021 акцент будут делать на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, противодействие незаконным вооруженным формированием и высадке морского и воздушного десанта, освещении надводной обстановки.

"Не менее важны противодействие информационным операциям и кибербезопасность, оборона важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций", — добавил главнокомандующий.

Между тем посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

Российские военные считают, что в Украине доставляют современное вооружение под прикрытием военных учений Sea Breeze. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Sea Breeze: украинские и американские военные провели учебное наступление с привлечением артиллерии

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