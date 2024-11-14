3 тысячи долларов за откуп от мобилизации: на Донетчине ГБР разоблачило отлаженную схему для уклоняющихся

Государственное бюро расследований разоблачило в одном из судов Донецкой области схему избегания мобилизации из-за фиктивного развода и установления опеки над детьми.

Об этом в среду, 13 ноября, сообщили в Офисе генпрокурора.

Следователи установили, что помощник судьи обеспечивал принятие судебных решений по разводу уклоняющегося и лишению родительских прав его жены. Таким образом уклонявшиеся получали единоличную опеку над ребенком до 18 лет. Это давало им право получить отсрочку от мобилизации, а также возможность уехать за границу.

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"При этом исковые заявления по этим делам мужчины даже не писали и не участвовали в судебных заседаниях. Они получали от работника суда уже готовые решения после оплаты услуг", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в сентябре 2024 года работник суда получил три тысячи. долларов за принятие соответствующего решения. А в октябре – 124,5 тыс. грн за два судебных решения – о расторжении брака, лишении родительских прав матери.

Помощник судьи получил подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Сумской области двое пенсионеров стали жертвами телефонных мошенников.

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