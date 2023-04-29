30 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 30 апреля, в православном календаре день памяти святого Зосимы. С детства хотел познать праведный путь, интересовался духовной жизнью. В юные годы познакомился с монахом Германом, с которым построил келью 1436 года. Впоследствии к ним стали стекаться ученики и монахи со всех сторон. Поэтому келью пришлось расширить в храм, а игуменом стал Зосим. С тех пор он известен как ярый защитник христианства. Умер в 1478 году.

Церковный праздник 30 апреля – день памяти священномученика Симеона

Жил он в IV веке, был Персидским епископом. Произошло это во время гонения христиан царем Сапором. Однажды Симеона схватили и доставили к правителю. Обвиняли его в том, что тот убеждает греков ненавидеть персов. Вынуждали также поклониться языческим богам и отречься от христианства. Он отказался, за что был отправлен в тюрьму. По дороге к месту заключения Симеон встретился с еще одним христианином Хусдазатом, под страхом смерти отрекшийся от Христа. Когда предатель увидел святого, то раскаялся, признал себя учеником Христа, из-за чего был впоследствии убит. Так же и святого Симеона казнили. А вместе с ним и несколько других христиан.

Приметы 30 апреля

Народные приметы 30 апреля / Фото: Pexels

Пчелы начали садиться на вишневый цвет – красиво уродят плодовые деревья.

Дождь.

Лениво летают пчелы, значит в этом году меда будет мало.

Что завтра нельзя делать

Не стоит заглядываться в зеркало. Наши предки верили, что можно навлечь на себя несчастье. Не следует также покупать или готовить вечером хлеб. Все веники и метлу в доме лучше спрятать.

Что можно делать завтра

В этот день начинают выставлять ульи на пасеки. В прошлом для этого даже проводился специальный ритуал. С помощью зажженной свечи окуривали ульи, а затем сбрызгивали освященной водой.

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