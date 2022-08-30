30 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

30 августа 2022 – вторник. 188-й день войны России против Украины. 242-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений. Похищение лиц и устрашение их родственников — это стратегия террора. 21 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея ООН подписала резолюцию, которая выразила глубокую обеспокоенность ростом количества людей, похищаемых в разных странах мира. Международный день жертв насильственных исчезновений был также установлен в 2010 году.

Также 30 августа – День игрушки-пружинки "Слюнки". Эта игрушка была очень популярна среди детей в 1990-х годах. Ее называли "пружиной", которая умеет шагать по лестнице. Изобрели игрушку случайно. 1943 выпускник университета Пенсильвании инженер Томсон Джеймс, находясь на службе военно-морского флота США во время Второй мировой войны, исследовал работу винтовых пружин для повышения мер безопасности моряков на корабле.

А еще 30 августа – День рождения электрического порохотяга. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1901 года англичанин Губерт Сесил Бут запатентовал свое новое изобретение – пылесос. Создать новый прибор его вдохновило устройство, с помощью которого с сидений сдували пыль. Губерт подумал, что старательно эффективнее пыль не сдувать, а именно впитывать.

30 августа — Международный день китовой акулы. Они являются крупнейшими среди представителей семьи акул, а еще – самыми большими рыбами на планете. Однако в отличие от своих родственников эти хищники для человека полностью безопасны. Их добычей является морской планктон, как у китов.

Какой сегодня, 30 августа, церковный праздник

30 августа – день памяти мученика Мирона / Фото: Pexels

30 августа в церковном календаре – день памяти мученика Мирона. Он был пресвитером в Греции в III веке. Отличался ласковым отношением к людям, однако тоже был очень мужественным. Однажды к Рождеству его схватил местный правитель Антипатр. Святого подвергли страшным пыткам, повесили и строгали его тело ножами. Затем бросили к раскаленной печи, но Господь уберег мученика.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 августа

Каковы сегодня именины: Павел, Алексей, Пимен, Мирон, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 30 августа является карнеол. В древности считали, что этот камень помогает стыдящимся выступать на публике, а древние воины носили его на шее, чтобы получить физическую силу и храбрость. В Древнем Египте карнеол называли "обрамлением Солнца".

В этот день родились:

1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовой;

1926 год – украинский историк Николай Ляхович;

1937 год – украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова;

1948 год — профессор, общественный деятель, президент-основатель Международного общественного Движения "К Здоровью через Культуру" Виктор Скумин.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит идти на кладбище и поминать.

Нельзя заглядываться в зеркало, потому что останетесь без красоты.

Не стоит играть свадьбу, свататься.

Народные приметы и традиции на 30 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: хорошая погода означает, что весна будет ранней;

птицы уже полетели в теплые края – ждите похолодания;

закат в облаках — в ближайшие дни будет ненастье;

роса и туман утром – в хорошую погоду.

В народе 30 августа называли Вдовьи помощи. В этот день сжигали старые вещи, чтобы изгнать болезни и скорби. А маленьких детей пытались облить холодной водой из ведра, чтобы закалить организм.

Погода на сегодня, 30 августа

Сегодня, 30 августа, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове днем пасмурно, со второй половины дня дождь с грозой, который закончится к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +20 ночью. Во Львове +23 днем и +12 ночью. В Харькове +31 день и +18 ночью. В Одессе +31 день и +21 ночью.

Памятные даты 30 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа: