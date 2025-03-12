30-дневное перемирие в Украине: нардеп ответил, прекратится ли мобилизация

Костенко предупреждает, что Кремль может использовать эти 30 дней перемирия, чтобы накопить силы и расшатать Украину изнутри.
Прекращение огня на 30 дней не должно предусматривать отмену военного положения, мобилизации и проведение демобилизации.
Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко на брифинге.
"Конечно (не отменят мобилизацию и военное положение – Ред.). Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней", – ответил депутат.
Костенко предупреждает, что Кремль может использовать эти 30 дней перемирия, чтобы накопить силы и расшатать Украину изнутри.
"Пока непонятно, кому это перемирие выгоднее, ведь россияне точно будут пытаться этим воспользоваться. Россияне будут расшатывать общество, используя эту паузу для проведения демобилизации, потом будут говорить о выборах, об отмене военного положения", — подчеркнул он.
Костенко отметил, что всем понятно, что сами россияне ничего из этого делать не будут – ни демобилизации, ни выборов.
Депутат напомнил, что до полномасштабного вторжения Украина уже заключала соглашения о прекращении огня, однако россияне постоянно их нарушали.
"И когда в Киеве еще говорили о перемирии, на фронте уже продолжались бои. Доказать, кто первым нарушил прекращение огня, очень сложно. Даже были ситуации, когда нас, офицеров, заставляли находиться в окопах рядом с солдатами, чтобы следить, чтоб солдаты не открывали огонь", — отметил Костенко.
Он отметил, что речь идет о тысяче километров фронта, который контролировать очень трудно. Поэтому Россия может осуществлять разные провокации, чтобы ВСУ были вынуждены применить оружие.
Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.
Читайте также:
- Переговоры с США по окончании войны: Зеленский назвал условие для проведения выборов
- Зеленский о гарантиях безопасности: детали станут известны после 30-дневного перемирия
- Зеленский сделал громкое заявление о признании оккупированных территорий