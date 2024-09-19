30 лет на фармрынке: как «БаДМ» заботится о здоровье украинцев

Компания "БаДМ" - национальный дистрибьютор фармацевтического рынка Украины. Основанная в 1994 году, в сентябре компания отмечает 30-летие. По данным компании, сегодня почти каждый 2-й товар на полках аптек Украины обеспечивает «БаДМ».

Миллионы украинских потребителей имеют право на приобретение качественных лекарственных средств с соблюдением международных стандартов сертификации GDP. «БаДМ» обеспечивает лекарственными средствами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей территории Украины. В ассортиментном портфеле компании 15 000 SKU фармацевтической продукции. С 2012-го аптечные склады БаДМ успешно подтверждают соответствие требованиям международной дистрибуции и сертификации GDP.

5,5 миллиардов гривен налогов и сборов оплатила компания «БаДМ» в госбюджет с начала полномасштабного вторжения. За 1 полугодие 2024 г. сумма оплаченных налогов и сборов выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Команда «БаДМ» объединяет почти 3000 сотрудников в разных регионах Украины. Каждый второй сотрудник работает в компании более трех лет – это более 50% всей команды. Каждый день работники «БаДМ» претворяют в жизнь важную роль: обеспечение украинцев качественными лекарственными средствами.

30 лет профессионального пути «БаДМ» – возраст зрелого опыта и стабильности. Площадь первого склада составляла всего 70 кв. м. Сегодня бесперебойную работу дистрибуции обеспечивают аптечные склады европейского образца общей площадью 60 000 кв. м по всей территории Украины.

И.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко отмечает: «Компания имеет четкую стратегию масштабирования. Уже начато строительство новых роботизированных логистических комплексов в разных регионах Украины. После завершения проекта общая площадь аптечных складов «БаДМ» увеличится до 120 000 квадратных метров».

С первых дней войны "БаДМ" инвестирует в восстановление бизнес-процессов. 45% складских мощностей компании было утрачено в первые недели и месяцы полномасштабного вторжения. Но профессиональная команда «БаДМ» уверенно проходила через серьезные испытания.

Уже в 1 полугодии 2022-го открыт новый аптечный склад в Киевской области вместо полностью разрушенного во время оккупации логистического комплекса. Во Львове и Виннице были открыты дополнительные распределительные центры.

Современный аптечный склад в Полтаве утрачен во время атаки шахедов. Но в 2023 году в Харькове возобновлена ​​на 100% работа структурного подразделения, которое взяло на себя обеспечение Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областей.

В 2023 году компания "БаДМ" инициировала благотворительный проект "Фармсила" в партнерстве с благотворительным фондом "Оптивита Украина". С целью объединить ведущие сети аптек, фармацевтических производителей и дистрибьюторов для совместной поддержки ВСУ. Только за 1 полугодие 2024 года в горячие точки фронта передано более 1200 FPV-дронов.

30 лет фармацевтический дистрибьютор БаДМ заботится о здоровье украинцев. Компания предоставляет бизнес-партнерам сервис европейского уровня и обеспечивает лекарственными средствами аптеки и медицинские учреждения по всей территории Украины.