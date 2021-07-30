"30 лет Независимости": ТСН на 1+1 начинает грандиозный спецпроект

Уже завтра, 31 июля, ТСН начнет спецпроект, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В этом году к празднику 1+1 подготовил особый, мультиформатный проект. Впервые на украинском телевидении служба новостей на месяц отправится во всеукраинский тур, а 24 августа в столице состоится спецефир с ярким перформенсом.

Так, ежедневно начиная с 31 июля в 19:30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей почти из всех регионов. Команда ТСН охватит большую часть страны и покажет зрителям особые истории о различных уголках Украины. Первый выездной эфир состоится из Ужгорода, выпуск новостей проведет Наталья Мосейчук. А в субботу, 1 августа, эстафету примет Святослав Гринчук, который будет вести в эфир из Черкасс.

"Я очень рада, что именно 1+1 впервые покажет подобный формат на украинском телевидении. Мы с командой начинаем наш тур по стране с живописного Ужгорода и ежедневно будем с новой стороны открывать разные уголки Украины. В каждом регионе множество неизведанных сторон и особенностей. Мы покажем зрителям, что наша страна может поражать даже тех, кто знает о ней все", - сказала ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

Выездные студии ТСН будут расположены под открытым небом. Зрители увидят эксклюзивные репортажи, в которых корреспонденты ТСН станут соведущими и познакомят аудиторию каждый со своим родным городом. Во всеукраинском туре будут работать пять ведущих ТСН: Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая и Святослав Гринчук.

Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со Звездами", "Липсинк батл".

Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркий перформанс с известными украинцами, которые стали символами эпохи.

Идея спецпроекта - показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

Не пропустите грандиозный проект ТСН к 30-й годовщине Независимости Украины уже завтра, 31 июля, на 1+1.

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