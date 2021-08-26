30 ножевых ранений: в Виннице жестоко убили 20-летнюю девушку, а подозреваемого нашли мертвым (фото)

32-летнего подозреваемого в убийстве 20-летней девушки нашли повешенным.
В арендованной квартире в Виннице найдена мертвой 20-летняя девушка. На теле покойной обнаружили 30 ножевых ранений. Подозреваемого в ее убийстве нашли повешенным.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.
Мертвой 20-летнюю девушку, которая снимала комнату, обнаружила 82-летняя хозяйка квартиры вечером 25 августа. Она и позвонила в полицию. На теле погибшей — жительницы Тульчинского района, полицейские обнаружили многочисленные колото-резаные раны.
Злоумышленник нанес потерпевшей более 30 ножевых ранений.
"Собранные полицейскими на месте преступления улики помогли в течение часа установить личность злоумышленника", — рассказали в полиции.
Правоохранители установили местонахождение 32-летнего подозреваемого, жителя Жмеринского района. Когда к нему, по месту жительства, пришли оперативники, то обнаружили его повешенным.
Следствие проводит досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина жестоко убил своего товарища, к которому пришел в гости.