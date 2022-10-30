30 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

30 октября 2022 – воскресенье. 249-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 62 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 октября – Международный день ортопедических медсестер и медбратов. Начали в США в 1990 году. К 2001 году праздник носил национальный характер, а затем распространился в другие страны. Работа ортопедических медбратов и медсестер очень важна и требует владения специальными навыками и знаниями. От того, насколько грамотны будут их действия, зависит скорость выздоровления пациента.

Также 30 октября – День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. Именно в этот день 1993 г. вышел указ президента о создании в Украине специального подразделения. Он занимается выявлением и ликвидацией преступных группировок и отдельных лиц, проводит масштабную работу по профилактике наркозависимости.

А еще 30 октября – День автомобилиста и дорожника. День утвердил своим указом президент Украины Леонид Кравчук в 1993 году. Это официальный профессиональный праздник.

Какой сегодня, 30 октября, церковный праздник

30 октября – день памяти пророка Осии / Фото: commons.wikimedia.org

30 октября в церковном календаре – день памяти пророка Осии. Он был ветхозаветным пророком Израиля. Жил при израильском царе Иеровоаме II, между 784 и 744 годами до нашей эры. Боролся с пороками народа и нес слово Божие человечеству.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 октября

Каковы сегодня именины: Анатолий, Иосиф, Сергей, Андрей, Леонтий, Александр, Юлиан, Кузьма, Антон.

Талисманом человека, рожденного 30 октября является бирюза. С этим камнем связано немало историй и легенд. Еще древние египтяне и греки носили украшения с бирюзой. Давно верили, что этот камень помогает нормализовать сон, улучшить настроение.

В этот день родились:

1825 год – украинский художник и педагог Дмитрий Бесперчий;

1855 год – прозаик, драматург, переводчик, театральный деятель Петр Гнидыч;

1882 год – украинский художник, маляр-монументалист Михаил Бойчук;

1911 год – украинский скульптор и график Григорий Крук;

1949 год – украинский поэт, драматург и переводчик Олег Лишега.

Что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется мыться.

Не стоит начинать новые дела.

Лучше не начинать читать новую книгу.

Народные приметы и традиции на 30 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: серое небо в дождь;

луна яркая, погода будет теплой и солнечной;

иней утром – снег рано выпадет;

кошка спит целый день – ждите потепления.

В народе 30 октября называли Осий Колесник. Наши предки пророка Осия считали покровителем повозок. В северных регионах уже доставали сани. А телеги смазывали и чинили, чтобы защитить от морозов до весны.

Погода на сегодня, 30 октября

Днем, 30 октября, в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове будет облачно, мелкий дождь будет идти с середины дня до вечера. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +13 ночью. В Харькове +12 днем и +7 ночью. В Одессе +19 днем и +10 ночью.

Памятные даты 30 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 октября: