30 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

30 сентября 2022 года – пятница. 219-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 92 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 сентября — Всеукраинский день библиотек. На территории современной Украины библиотеки начали создаваться еще в IX-XI веках при Руси. Тогда книги собирались, как правило, в церквях, монастырях и школах. А наполнением занимались священники и князья. 1037 князь Ярослав Мудрый открыл первую государственную библиотеку при соборе Святой Софии. Большинство книг были религиозного содержания, но встречались также философские, естественные и т.д. Всеукраинский день библиотек был создан в 1998 году при независимой Украине.

Также 30 сентября – День усыновления. Праздник был создан в ноябре 2008 года с целью акцентировать внимание населения Украины на важности воспитания детей в семье и развитии усыновления.

А еще 30 сентября – Международный день переводчика. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день почитается святой Иероним, считающийся покровителем перевода. Именно он совершил перевод Библии с иврита на латынь. Событие было основано еще в 1953 году. А ее официальное признание состоялось в 1991 году по инициативе Международной Федерации переводчиков.

30 сентября — День грязелечения. Грязь стали применять в косметических и лечебных целях еще в XVI веке, в эпоху Возрождения. Тогда врачи часто обмазывали пациентов лечебной грязью, а затем отправляли в ванную, где ее смывали. Сейчас грязи применяют на лечебных курортах и спа-салонах.

Также 30 сентября — Международный день подкастов. Праздник был создан в 2014 году. Подкаст – это цифровой медиа-файл, который распространяется в Интернете, чтобы затем можно было его воспроизвести на компьютере или мобильном гаджете.

А еще 30 сентября – День "Спаси коалу" (Save the Koala Day). Праздник был начат Австралийским фондом коал (AKF) в рамках кампании "Луна спасения коал". Свою деятельность фонд начал в 1986 году, тогда он назывался Австралийская ассоциация коал, которая была основана двумя ветеринарами. Главная цель фонда – сохранить жизнь диких коал.

Какой сегодня, 30 сентября, церковный праздник

30 сентября — чествование памяти мучениц Веры, Надежды, Любви (гречески соответственно Пистис, Элпис и Агапе) и матери их Софии / Фото: commons.wikimedia.org

30 сентября в церковном календаре – чествование памяти мучениц Веры, Надежды, Любви (гречески соответственно Пистис, Элпис и Агапе) и матери их Софии. Первые упоминания о них датируются еще II веком. Вдова София переехала в Рим, женщина исповедовала христианство и воспитывала в этом вероисповедании детей. Однако большая часть римлян в то время исповедовала язычество. В 137 году начались репрессии христиан. Софию и ее дочерей задержали и отправили в суд. Семья не захотела отречься от веры, за что женщин подвергли пыткам, а затем убили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 сентября

Какие сегодня именины: Вера, Надежда, Любовь, София.

Талисманом человека, рожденного 30 сентября является опал. Полудрагоценный камень, известный еще древним римлянам. Издавна считали, что опал отличается мощной энергетикой, поэтому его использовали для проведения разнообразных ритуалов. Часто камень родители дарили детям как оберег от всего отрицательного.

В этот день родились:

1835 год – украинский писатель, журналист Федор Заревич;

1841 год – украинский общественно-политический деятель, историк, публицист, литературовед, фольклорист, экономист, философ Михаил Драгоманов;

1871 год – украинский скульптор-монументалист Григорий Кузневич;

1893 год – украинский писатель-драматург Дмитрий Гунькевич;

1899 год – украинский поэт, журналист, переводчик Андрей Панов;

1918 год – украинский певец, дирижер Любомир Мацюк;

1948 год – украинский литературовед, поэт, ученый секретарь Отделения литературы, языка и искусствоведения НАН Украины Виктор Бурбела;

1950 год — украинский источниковед, книговед, документовед, архивовед, историк библиотечного дела Любовь Дубровина;

1971 год – украинский общественный и политический деятель, националист Дмитрий Ярош;

1977 год — украинский актер, продюсер, политик Филипп Ильенко.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено злословить, ругаться, обсуждать других людей за их спиной.

В этот день влюбленным лучше не венчаться.

Женщины сегодня не работают по дому – это большой грех.

Народные приметы и традиции на 30 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если ясно и тепло, значит в реках много рыбы;

журавли уже полетели в теплые края — 19 октября (покров) ждите заморозки;

пасмурная погода указывает на теплые дни в ближайшее время;

береза желтая – зима придет рано.

В народе 30 сентября называли Бабьи именины. В этот день среди наших предков были популярны несколько любопытных ритуалов. Например, женщины сегодня рыдали о своей женской судьбе и заливались слезами. Так они защищают себя от бед. В деревнях были популярны сельские святцы, тогда молодые люди искали себе пару.

Погода на сегодня, 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в Киеве весь день пасмурная погода, после обеда начнется мелкий дождь, который должен завершиться к вечеру. Во Львове пасмурно, утром дождь, который усилится к середине дня и будет идти до вечера. В Харькове облачная погода, с середины дня до вечера дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +13 ночью. Во Львове +16 днем и +10 ночью. В Харькове +20 днем и +12 ночью. В Одессе +23 днем и +18 ночью.

Памятные даты 30 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 сентября: