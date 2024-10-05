30 тысяч долларов за переправу: на границе со Словакией задержали автомобиль с нелегалами

Правонарушители задержаны.
Оперативники Чопского отряда вместе с военнослужащими отдела "Большой Березный" остановили автомобиль с мужчинами, пытавшимися незаконно пересечь границу вблизи Словакии.
Об этом сообщила ГНСУ.
Пограничники на окраине села Соль Ужгородского района остановили автомобиль, в котором находились пять человек, в том числе переправщик и его клиенты. Они признались, что пытались незаконно попасть в Словакию с последующим выездом в страны Евросоюза, обещая организатору вознаграждение в 30 тысяч долларов США. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции, которая начала расследование в отношении киевлянина по признакам уголовного правонарушения. Следственные действия продолжаются.
Организатором незаконной переправки через границу стал житель Киевщины, контролировавший все этапы, включая поиск клиентов и их доставку к государственной границе. Он связался с четырьмя украинцами из Закарпатской, Киевской и Ивано-Франковской областей, дал им указания по маршруту, забрал с определенных мест и перевез в село Стужица, где планировался переход в Словакию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области чиновник организовал элитный канал побега за границу.
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