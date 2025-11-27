30 тысяч мобилизованных ежемесячно: Чмут объяснил, почему не все они будут воевать

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Украине мобилизуют примерно 30 тысяч человек ежемесячно, но далеко не все они попадают на боевые должности, в боевые воинские части.

Почему так происходит объяснил директор фонда помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Суспільному».

По его словам, на этапе пребывания в учебном центре часть из 30 тысяч мобилизованных приносит реальные документы, подтверждающие, что на самом деле их мобилизовать было нельзя.

«У того, например, пятеро детей. Он об этом говорил в ТЦК, там никто не слушал. Он об этом говорил на ВВК, там никто не слушал, он об этом говорил в распределительном центре, там говорили: приедешь в „учебку“, там разберешься. Он приехал, жена отправила в документы — да, вот пятеро детей, пожалуйста, отправляйте меня домой», — приводит пример Чмут.

Эксперт отметил, что причин для отсрочки на самом деле довольно много.

«Другой процент людей из учебного центра или еще до него идет в самовольное оставление части. Они не хотят служить, не будут служить, они убегают по разным причинам», — назвал еще одну причину Тарас Чмут.

Определенный процент мобилизованных, отметил эксперт, это те, которые будут обузой для воинской части — люди с хроническими болезнями, наркозависимые, с хроническим алкоголизмом.

«Но при этом — план мобилизации, единичка к этим 30 тысячам для ТЦК и СП, они выполнили. И их просто месяцами или даже годами могут не забирать из учебных центров — они просто никому не нужны», — отметил Чмут.

Эксперт назвал еще одну категорию людей, которые не будут пополнять боевые части — это те, которые могут приносить справки о проблемах со здоровьем, просить повторное ВВК, направление в госпиталь.

«Они попадают в медицинскую систему Вооруженных сил, где лечатся месяцами, а иногда годами. Люди, которые много десятилетий запускали свое здоровье, мобилизуются — и дальше идут лечиться», — отметил он.

Тарас Чмут отметил, что все эти категории мобилизованных, которые не пополняют боевые части Сил обороны, создают большие нагрузки на строевые, на финслужбы, на учет, на обеспечение, на денежное обеспечение. Государство в год может тратить на таких людей десятки миллиардов гривен.

«При этом боеспособность воинских частей никак не усиливается и не ослабляется. Эти люди — вне этого процесса. То есть из 30 тысяч мобилизованных в бригады может дойти 20 тысяч, например. Из этих 20 тысяч огромное количество — ограниченно годные, которые не могут занимать боевые должности и боевые позиции», — подытожил он.

Напомним, народный депутат Роман Костенко ранее заявил, что ситуация с уклонением от мобилизации в Украине является критической, а 80% мобилизованных сбегают из центров подготовки. Со временем количество уклоняющихся может сравниться с численностью действующей армии.