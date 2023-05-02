30 тысяч пока не будет: высшее военное руководство просит Раду отложить законопроект

До конца мая этот вопрос должен быть решен.

Главные военные и силовики обратились к народным депутатам, чтобы те отложили законопроект о возвращении защитникам 30 тысяч гривен доплат. Зато просят собрать рабочую группу, которая совместно разработать законопроект, урегулирующий вопросы оплаты труда защитников.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Соответствующее предложение подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ

В письме отмечается, что:

проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов; ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

Украинским военным пока не будут возвращать 30 тысяч доплаты / Фото: Facebook/Давид Арахамия

Украинским военным пока не будут возвращать 30 тысяч доплаты / Фото: Facebook/Давид Арахамия

"В этой связи они обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П от 11.04.2023 "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)", — говорится в сообщении нардепа.

Арахамия сообщил, что парламентская фракция "Слуга народа" разделяет такое решение и подход, поэтому политсила будет предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение в этом вопросе.

Напомним, 10 апреля депутаты проголосовали за возврат военным доплаты в размере 30 тысяч гривен.

В Международном валютном фонде (МВФ) раскритиковал это решение, назвав его "несбалансированным". Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян пояснил, что этот законопроект не определяет источники финансирования дополнительных расходов на 4 млрд долларов и может привести к росту бюджетного дефицита.

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