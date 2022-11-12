30 ударов ножом в шею и грудь: в Житомирской области девушка убила своего одноклассника

В Житомирской области девушка отсидит 13 лет за жестокое убийство одноклассника.

Несовершеннолетняя ученица одной из гимназий Коростенского района приговорена к 13 годам лишения свободы за особо жестокое убийство одноклассника. Суд также присудил ей уплатить один миллион гривен причиненного морального ущерба.

Об этом сообщает прокуратура Житомирской области на своем сайте.

"Ювенальные прокуроры в суде доказали, что 15-летняя девятиклассница местной гимназии назначила однокласснику вечернюю встречу на окраине села в недостроенном помещении с целью совершения преступления и мести, потому что девушку возмущал характер их отношений. Когда парень пришел, под видом игры она завязала ему руки за спиной скотчем и канцелярским ножом, с особой жестокостью, нанесла потерпевшему почти 30 смертельных ранений в шею и грудь. Следы крови присыпала песком, тело переместила в другое место и засыпала строительным мусором. Сама пошла к бабушке, переоделась, чтобы скрыть совершенное", — говорится в сообщении.

По версии следствия, трагедия произошла вечером в селе Грозино Коростенского района. На следующий день несовершеннолетнюю девушку задержали правоохранители по подозрению в убийстве.

Свою вину на суде обвиняемая не признала. После рассмотрения доказательств совершения преступления и результатов ряда экспертиз суд присяжных назначил ему наказание.

Ранее стало известно, что 21-летний житель села Обаров Ровенского района убил девушку у себя дома, а тело выбросил во двор.

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

Читайте также: