30 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 января, в православном календаре — день памяти Антония Великого. Жил преподобный в III-IV веках, родился в благочестивой семье, поэтому родители воспитывали своего сына по законам Божиим. С детства мечтал Антоний о духовной жизни. Когда ему исполнилось 20 лет, родители умерли, а сестру свою он устроил в другое жилье. Сам же решил покинуть мирскую жизнь.

Однажды он услышал голос Христа, который сказал ему, что нужно раздать все имущество и следовать за Господом. Антоний повиновался. После этого уехал в пустыню, поселился рядом со старцем в пещере на берегу реки Нил. Там он провел в молитвах и постах много лет.

Духовного просветления достиг Антоний только 20 лет спустя. Тогда начали приходить к нему люди, желающие получить благословение, исцеление от болезней или просто остаться жить рядом.

Провел в одиночестве Антоний 85 лет, однако издалека руководил скитальцами, помогал им найти Господа в душе. Оставлял свою пустыню дважды, чтобы сражаться с гонениями за христианами. Умер в 356 году. Его считают родоначальником монашеской жизни в пустыне.

Приметы 30 января

Народные приметы 30 января / Фото: Pexels

идет снег – весна придет поздно;

трещат громко утром синицы — будет похолодание;

вылез из норки крот — в мае ждите морозов;

висят длинные сосульки на урожайный для корнеплодов год.

Что завтра нельзя делать

30 января по народным поверьям нельзя вязать, шить, вышивать, прясть — это может стать причиной болезней у родных людей. Также не стоит в этот день готовить какие-либо блюда из чечевицы и бобов, потому что можно навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

В этот день нужно помолиться преподобному Антонию Великому, чтобы он помог исцелиться от разных болезней.

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