300 депутатов поддержали: Антон Дробович рассказал, где разместят Национальное военное мемориальное кладбище

Подробности о создании Национального военного мемориального кладбища рассказал директор Украинского института национальной памяти, военнослужащий Антон Дробович. По его словам, по поводу места под это кладбище депутаты вернулись в Гатное, которое сразу и предлагали в институте.

Об этом говорилось в совместном проекте украинского ПЭН и телеканала "Эспрессо" "Собственные названия с Мирославой Барчук".

"Парламент голосует в поддержку решения правительства за участок в Гатном. Но меня поразило, что более 300 депутатов поддержали это за исключением одной фракции, которая говорила, что президент не уважает парламент и не подписал место в селе Быковня. Это стало очень некрасивой политической ситуацией". "Кажется, никто из депутатов против не проголосовал, были воздержавшиеся. Знаете, этот кейс говорит, что мы очень часто не можем переступить из-за политических амбиций, даже в таких очень важных вопросах", — рассказал он.

Антон Дробович добавил, что премьер Украины дал поручение за полгода 2024 года построить первый сектор.

По его словам, закон предусматривает, что это должен быть большой объект, где разместят музей, рассказывающий об истории войн, которая вела Украина, в какие времена и почему именно это место памяти представляет разных борцов за свободу Украины.

"Большая часть этого музея будет посвящена современной войне, потому что большинство, к сожалению, мест захоронений, хотя первично так не предполагалось, но она, конечно, будет тем людям, которые погибли в этой войне. Потом уже, после победы, спокойно доживут, а когда умрут, будут иметь право быть похоронены на этом кладбище", — добавил военный.

Также должен быть большой Национальный мемориал, который почтит всех погибших, всех, кто боролся. Дальше там должен быть большой крематорий, потому что у нас не хватает крематориев. Городской крематорий в Киеве уже не выдерживает нагрузки, эта инфраструктура стара, вообще старые технологии, которые нужно реставрировать. Соответственно, этот крематорий обслужит само это кладбище и поможет с этой инфраструктурой. Далее предполагается, что там будут большие просторы, колумбарии. Будут современные технические и административные здания, архив, который будет вести список людей. Может быть, даже будут производственные мастерские.

Военное мемориальное кладбище – это дисциплинарное пространство, четко ограниченное требованиями, лучшими мировыми образцами лаконичности, стандартизации. Любая семья не обязана хоронить на военном кладбище, а имеет право выбора или похоронить на кладбище своей общины в секторе военных захоронений, где ей удобно, или на военном мемориальном кладбище.

Что касается вариантов надгробий, то эксперт рассказал о двух вариантах надгробий, на которых мы настаиваем, также и архитектор, и большинство людей на круглом столе тоже поддерживают это. Первый и основной вариант – это казацкий крест.

"Если мы посмотрим традицию захоронения воинов в Украине, то традиции хоронить воина под казацким крестом более 500 лет. Это очень важная традиция, причем Одесщина, Черкасщина, Киевщина, Тернопольщина, Винницкая — найдите старое кладбище 200-300 лет .Для нас принципиально, что казацкий крест должен быть основной мемориальной надгробной фигурой на этом кладбище, потому что не у всех стран есть история в 500 лет. А у нас есть конкретная мемориальная традиция захоронения воинов под казацким крестом и это чрезвычайно важно сохранить", — отметил он.

А вот относительно начала работы над мемориалом, Антон Дробович отметил, что на это лучше ответит Министерство по делам ветеранов.

"У них есть государственное учреждение, которое этим занимается. Насколько мне известно, работы начались, проведено геологическое исследование на территории, уже есть эскизный проект, сейчас работают над документацией и готовят участок под строительные работы", — сказал Антон Дробович.

Тем временем в Днепре неизвестные изрезали государственные флаги на Аллее почета. Вандалы изрезали государственные флаги и баннер на Аллее почета в центре города.

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