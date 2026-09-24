300 людей, бессонная ночь и одна важная находка: чем завершились поиски 3-летнего Святослава на Черниговщине

Пропавший мальчик на Черниговщине / © Министерство внутренних дел Украины

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На Черниговщине почти после суток поисков нашли живым потерявшегося накануне 3-летнего Святослава. К спасению мальчика было привлечено более 300 работников системы МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

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Ребенка искали почти сутки

Поисковая операция продолжалась почти 24 часа и не прекращалась ни на минуту. В нее привлекли более 300 работников системы МВД — полицейских, спасателей, нацгвардейцев и пограничников.

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Поиски проводили кинологи и экипажи беспилотников. Правоохранители и спасатели проверяли возможные маршруты, а отдельные участки территории прочесывали повторно.

Как рассказал Выговский, утром поисковики обнаружили игрушку, что позволило сосредоточить внимание на этом секторе.

Святослава увидели с воздуха

Решающим в поиске мальчика стала работа аэроразведки. С помощью тепловизора операторы БПЛА заметили ребенка и сразу передали координаты наземным поисковым группам. Святославу удалось обрести живым.

В настоящее время мальчик находится под наблюдением медиков. По предварительной информации, угрозы его жизни нет.

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Напомним, 18-месячного мальчика обнаружили живым в морге после того, как врачи объявили его умершим.

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