300 "мотивированных" воинов и испорченные боеприпасы: Россия создает видимость угрозы из Приднестровья, чтобы отвлекать ВСУ

300 "мотивированных" воинов и испорченные боеприпасы: Россия создает видимость угрозы из Приднестровья, чтобы отвлекать ВСУ

Россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины.

Из-за отсутствия заметных успехов в так называемой "специальной операции" оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы, чтобы рассеять и отвлекать силы украинской армии.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

"По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная. Более половины всех боеприпасов, находящихся на хранении, исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы", — сообщают украинские разведчики.

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Также в ГУР Минобороны отмечают, что около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья является полностью или частично небоеспособной, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления.

"Потенциально Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с россией через территорию южных областей Украины", — говорят в ГУР Минобороны.

Напомним, что российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад" на 9 мая. Поэтому в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

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