300 оккупантов ушли с поля боя на Сумщине, а ВСУ сбила 9 вражеских воздушных целей: утренняя сводка от Генштаба по состоянию на 22 марта

300 оккупантов ушли с поля боя на Сумщине, а ВСУ сбила 9 вражеских воздушных целей: утренняя сводка от Генштаба по состоянию на 22 марта

Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях.

Украина уже 27 сутки борется с российскими оккупантами.

В Генштабе рассказали, как прошли последние сутки противостояния.

Существенных изменений в положении и характере действий сил обороны на протяжении последних суток не отмечено. Однако, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях.

ППС ВСУ и ПВО Сухопутных войск за предыдущие сутки сбили 9 воздушных целей врага: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

Оккупанты имеют проблемы с обеспечением своих войск, большинство имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим.

Российские захватчики продолжают пытаться привлечь к войне войска Беларуси.

"В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции. На территории так называемой "ЛНР" противник продолжает проводить мобилизацию граждан. часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не желает брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей", — сообщают в Генштабе.

Большинство из "мобилизованных" никогда не служили в армии. Те, кто имеет российские паспорта — подписывают контракты, те, у которых только паспорт псевдореспублики – оформляются как добровольцы.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет. Украинские защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российские кафиры в очередной раз использовали запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.