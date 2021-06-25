300 сайтов, 100 компьютеров и деньги: в Одесской области задержали распространителей порнографии

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Одесской области трое жителей Черноморска и двое одесситов в возрасте от 39-ти до 45-ти лет создали более 300 сайтов. На сайты они загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей.

Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, фигуранты создали 300 порносайтов, через которые незаконно распространяли материалы сексуального характера, а также рекламировали на них казино и мошеннические веб-ресурсы.

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Во время обыска правоохранители изъяли более 100 компьютеров и мобильных телефонов, флеш-накопители, жесткие диски, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности мужчин, и денежные средства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в распространении порнографии.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Напомним, в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

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