300 сайтов, 100 компьютеров и деньги: в Одесской области задержали распространителей порнографии

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Одесской области трое жителей Черноморска и двое одесситов в возрасте от 39-ти до 45-ти лет создали более 300 сайтов. На сайты они загружали видео и фото порнографического характера, в том числе с участием детей.
Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, фигуранты создали 300 порносайтов, через которые незаконно распространяли материалы сексуального характера, а также рекламировали на них казино и мошеннические веб-ресурсы.
Во время обыска правоохранители изъяли более 100 компьютеров и мобильных телефонов, флеш-накопители, жесткие диски, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности мужчин, и денежные средства.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в распространении порнографии.
Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.