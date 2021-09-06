300 уголовных производств: активисты из Днепра пожаловались в столице на местные власти

300 уголовных производств: активисты из Днепра пожаловались в столице на местные власти

Президенту Украины и Генеральному прокурору передали петицию с просьбой помочь побороть коррупцию в городе.

В понедельник, 6 сентября, общественные активисты из Днепра приехали в столицу Украины, чтобы передать президенту Украины и Генеральному прокурору обращение с просьбой помочь побороть коррупцию в их родном городе. Под этой петицией поставили подписи 50 тысяч граждан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Жители Днепра жалуются, что чиновники горсовета разворовывают бюджетные средства, завышая суммы тендеров на работах по благоустройству. Люди также недовольны постоянными повышениями стоимости коммунальных тарифов и проезда в общественном транспорте. Говорят, против чиновников начато три сотни уголовных производств, но расследование продвигаются очень вяло.

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"Чего мы ждем? Чтобы за 300 уголовных производств, открытые против чиновников горсовета, были наконец уже приговоры, были реально наказаны люди, которые грабят город Днепр", — говорят активисты.

Если к их жалобам не прислушиваются, днепряне готовы выходить на массовые акции протеста.

ТСН направила запрос в горсовет и непосредственно мэру Днепра Борису Филатову с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в городе. Но на момент выхода сюжета — ответа не получила.

Новости Украины: к Зеленскому обратились днепряне с просьбой побороть коррупцию в их городе

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