3000 долларов за избежание мобилизации: в Запорожье полиция задержала посредника "схемы"

Деятелю грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В Запорожье задержан посредник в "схеме" установления фиктивной инвалидности военнообязанным.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, запорожец согласился за деньги искать мужчин, желающих избежать мобилизации. В начале декабря он нашел "клиента" и пообещал помочь пройти медкомиссию, чтобы получить справку о непригодности к службе.

"20 декабря фигуранта задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении оговоренной части неправомерной выгоды в сумме 3000 долларов", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла у фигуранта 12 200 долларов, 9 400 евро, более 450 000 гривен, мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи, медицинскую документацию и другие вещественные доказательства при обыске.

Также правоохранители продолжают мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечению их к уголовной ответственности.

Напомним, в соцсетях появились объявления от уклоняющихся, которые ищут одиноких беременных женщин во избежание мобилизации.

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