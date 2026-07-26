3000+ км— не предел: Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах против РФ

Дальнобойное принуждение к миру: Зеленский анонсировал новые спецоперации в глубоком тылу РФ / © Офис президента Украины

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Украинские беспилотники уже способны наносить удары по военным и экономическим объектам врага в Сибири и на Урале, а радиус поражения превысил 3 тысячи километров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по проведению «дипстрайков» и выполнению плана дальнобойных санкций против России.

Зеленский рассказал, что провел совещание по дипстрайкам. В ней приняли участие, в частности, новый главком ВСУ Михаил Драпатый и и.о. министра обороны Евгений Хмара.

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«План украинских дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется в соответствии с определенными приоритетами», — заявил глава государства по итогам совещания.

По его словам, дистанции для поражений достигают уже более 3 тысяч километров. И это еще не конец — продолжается наращивание украинских способностей действовать на большие дистанции.

«Наличие стратегической глубины тыла, долгое время являвшегося российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку мажоритарная доля российской ПВО собрана вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга», — сказал президент.

Он добавил, что только с начала этого года украинские силы выполнили более тысячи огневых задач. Основными целями стали российские нефтяные объекты, критические военные производства и системно принципиальные логистические узлы неприятеля.

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«Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы землях. Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных санкций уже выполнено более тысячи огневых задач», — отметил Зеленский.

В ходе совещания чиновники согласовали продолжение спецопераций и обновили перечень приоритетных объектов для поражения — в зависимости от реального влияния на способность Кремля продолжать и затягивать войну.

«Главная цель — чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь и возвращения этой войны в „родную гавань“. Мы предоставили все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром. Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии», — подытожил Зеленский.

Напомним, по данным издания The Sun, серия ударов украинских БПЛА по складским комплексам Wildberries парализовала российский малый бизнес и нанесла экономике РФ значительный ущерб.

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