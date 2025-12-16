- Дата публикации
"3000 км по Украине": сколько людей уже оформили билеты и куда ездят
Юлия Свириденко назвала первые успехи и популярные железнодорожные маршруты программы «3000 км по Украине».
Около 300 тысяч украинцев активировали программу «3000 км по Украине» в приложении «Укрзализныци». Только с 3 декабря граждане уже оформили более 24 100 билетов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.
«Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети с прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев — Конотоп, Киев — Николаев, Харьков — Киев, Одесса — Днепр, Днепр — Львов», — отметила премьер-министр Украины.
По ее словам, программа работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Проект продолжает работать и обеспечивать поддержку наиболее уязвимым категориям населения и активным гражданам в сложный зимний сезон.
Напомним, президент Украины анонсировал бесплатный проезд на 3000 км для всех граждан. Однако эксперты и общественность подвергают сомнению экономическую целесообразность этой инициативы в военное время.
Ранее сообщалось, что бесплатный билет по программе «3000 километров по Украине» не предусматривает предоставление постельного белья, чая и кофе.