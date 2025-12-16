ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

"3000 км по Украине": сколько людей уже оформили билеты и куда ездят

Юлия Свириденко назвала первые успехи и популярные железнодорожные маршруты программы «3000 км по Украине».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Укрзализныця

Укрзализныця / © "Укрзализныця"

Около 300 тысяч украинцев активировали программу «3000 км по Украине» в приложении «Укрзализныци». Только с 3 декабря граждане уже оформили более 24 100 билетов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

«Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети с прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев — Конотоп, Киев — Николаев, Харьков — Киев, Одесса — Днепр, Днепр — Львов», — отметила премьер-министр Украины.

По ее словам, программа работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Проект продолжает работать и обеспечивать поддержку наиболее уязвимым категориям населения и активным гражданам в сложный зимний сезон.

Напомним, президент Украины анонсировал бесплатный проезд на 3000 км для всех граждан. Однако эксперты и общественность подвергают сомнению экономическую целесообразность этой инициативы в военное время.

Ранее сообщалось, что бесплатный билет по программе «3000 километров по Украине» не предусматривает предоставление постельного белья, чая и кофе.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie