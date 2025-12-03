ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
499
Время на прочтение
1 мин

"3000 км по Украине" уже работает: как получить бесплатные билеты на поезда

Билеты на бесплатные поездки в и из прифронтовых городов уже доступны для оформления в приложении "Укрзалізниці".

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Поезд

Поезд / © "Укрзализныця"

Программа бесплатных поездок "3000 км", ориентированная на поддержку жителей прифронтовых территорий, была официально запущена.

"Укрзалізниця" сообщила, что билеты на определенные маршруты в декабре уже доступны для оформления через мобильное приложение.

3000 км от УЗ — как получить бесплатный билет на поезд

Программа позволяет гражданам получить до 3000 бесплатных километров для поездок, преимущественно на маршрутах в и из прифронтовых городов.

Последовательность действий по оформлению билета:

  1. Обновление. Установите или обновите мобильное приложение "Укрзалізниці".

  2. Активация. Активируйте программу в соответствии с инструкциями, доступными в приложении (необходима верификация через "Действие.Подпись", как сообщалось ранее).

  3. Выбор рейса. Выберите нужный маршрут среди доступных рейсов.

"В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь в родные и близкие. Будьте ближе с ожидающими", - подчеркивают в "УЗ".

Ранее сообщалось, что в декабре программа "3000 км Украины" для поддержки жителей прифронтовых территорий заработает в тестовом режиме. Узнайте, куда можно поехать бесплатно.

Дата публикации
Количество просмотров
499
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie