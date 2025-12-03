- Дата публикации
"3000 км по Украине" уже работает: как получить бесплатные билеты на поезда
Билеты на бесплатные поездки в и из прифронтовых городов уже доступны для оформления в приложении "Укрзалізниці".
Программа бесплатных поездок "3000 км", ориентированная на поддержку жителей прифронтовых территорий, была официально запущена.
"Укрзалізниця" сообщила, что билеты на определенные маршруты в декабре уже доступны для оформления через мобильное приложение.
3000 км от УЗ — как получить бесплатный билет на поезд
Программа позволяет гражданам получить до 3000 бесплатных километров для поездок, преимущественно на маршрутах в и из прифронтовых городов.
Последовательность действий по оформлению билета:
Обновление. Установите или обновите мобильное приложение "Укрзалізниці".
Активация. Активируйте программу в соответствии с инструкциями, доступными в приложении (необходима верификация через "Действие.Подпись", как сообщалось ранее).
Выбор рейса. Выберите нужный маршрут среди доступных рейсов.
"В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь в родные и близкие. Будьте ближе с ожидающими", - подчеркивают в "УЗ".
Ранее сообщалось, что в декабре программа "3000 км Украины" для поддержки жителей прифронтовых территорий заработает в тестовом режиме. Узнайте, куда можно поехать бесплатно.