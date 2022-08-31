31 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

31 августа 2022 – среда. 189-й день войны России против Украины. 243-й день года. Последний день лета. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

31 августа — Международный день осведомленности о передозировке. Создали его еще в 2001 году. Главная его цель – привлечь внимание общества к актуальности этой проблемы. Символ кампании – серебряная лента.

Также 31 августа – День еды на свежем воздухе в США. Выбрали дату не случайно, ведь это последний день лета. Хотя погода еще стоит теплая и солнечная, но всем понятно, что скоро придется попрощаться с летом.

А еще 31 августа – День признания франшизы. Главная цель этого праздника – повысить осведомленность покупателей о приобретении товаров в магазинах франшиз. Особый день был создан в 2011 году. К нему приурочили множество акций, скидок и распродаж.

31 августа — Всемирный день блога. Хотя история блоггинга коротка, но сегодня блоги стали неотъемлемой частью онлайн культуры. Основали событие 2005 года, а дату выбрали в честь того, что ее векторная иллюстрация в формате eps8 выглядит как "blog" ("блог" по английскому языку).

Какой сегодня, 31 августа, церковный праздник

31 августа – день памяти мучеников Флора и Лавра / Фото: commons.wikimedia.org

31 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Флора и Лавра. Они были христианскими мучениками, жившими в Византии во II веке. Работали они каменотесами, а их учителями по этому делу были христиане Прокл и Максим, от которых они также узнали все о Господе. Однажды послал их правитель в соседнюю область, чтобы они там построили языческий храм. Святые трудились, но сами жили в молитвах, а заработанные деньги отдавали беднякам. После окончания строительства они, вместе с другими христианами, разбили в здании языческие идолы, а вместо них поставили крест. Поэтому мучеников бросили в колодец и присыпали сверху землей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 августа

Каковы сегодня именины: Георгий, Григорий, Евгений, Емилиан, Лев, Илларион, Лука, Дионисий, Михаил, Макарий, Христофор, Варнава.

Талисманом человека, рожденного 31 августа, является родонит. Очень яркий камень, который может быть красным, малиновым или вишнево-розовым. С давних времен ему приписывали разные лекарственные свойства. Считалось, что улучшает работу сердца и нормализует деятельность желудка.

В этот день родились:

1881 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельной конной дивизии УНР, организатор УВВ Иван Емельянович-Павленко;

1974 год – украинский теннисист, первая ракетка страны Андрей Медведев.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит работать сегодня в поле с лошадьми.

Не ругайтесь и не ругайтесь.

Нельзя одалживать деньги.

Запрещено выжигать на скоте клеймо.

Народные приметы и традиции на 31 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: прозрачный и свежий воздух – ждите непогоду;

если конь фыркает и перебирает ногами также будет плохая погода;

день жаркий, но солнце скрылось за облаками – к дождю;

если не посеять до 31 августа, то взойдет один сорняк.

В народе 31 августа называли Фролов день. В этот день обязательно мыли и чистили лошадей, не использовали их в труд, а гриву украшали лентами. Хозяйки пекли печенье в форме подковы.

Погода на сегодня, 31 августа.

Днем, 31 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облака появятся после обеда, а во второй половине дня ожидается мелкий дождь. В Харькове в середине дня небо затянется облаками, без осадков. В Одессе облачно, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +21 день и +12 ночью. В Харькове +27 днем и +17 ночью. В Одессе +30 днем и +21 ночью.

Памятные даты 31 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 августа: