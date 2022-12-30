31 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 31 декабря, в православном календаре день памяти святителя Модеста. Прославился он как настоятель обители Феодосии, а впоследствии стал архиепископом в Иерусалиме. Во времена его правления иудеи и персы объединились, а затем разрушили множество монастырей и храмов в Иерусалиме. В том числе была разрушена Гроб Господень. Святитель Модест был назначен архиепископом, когда патриарх Захарий отправился в плен с другими верующими. Он работал над тем, чтобы восстановить в городе все святые места.

31 декабря в народе в честь святителя празднуют народный праздник – Модест или Скотохранитель.

Церковный праздник 31 декабря – день памяти мученика Севастиана с супругой

Жили они в эпоху правления императора Диоклетиана. Севастиан был любимцем царя и исповедовал христианскую веру. Однако это Севасиан скрывал, чтобы не оказаться в тюрьме. Часто приходил он туда, чтобы облегчить судьбу находившихся там православных верующих. Вскоре он захотел и сам получить мученический венец.

По преданию, два брата (Марк и Маркеллин) были приговорены к смертной казни из-за своей веры. Родители их пришли в тюрьму и умоляли детей отречься от Христа и избежать смерти. Севастиан услышал это и обратился к народу, рассказав об истинном Боге. После его слов многие язычники крестились. Однако царь принял это измену и убил его. Произошло это в 290 году.

Приметы 31 декабря

Народные приметы 31 декабря / Фото: Pexels

падает снег большими хлопьями – скоро будет теплее;

сильные морозы на то, что ближайшие дни не будет метелей;

мало ли снега в полях — в следующем году будет плохой урожай;

до полуночи уберете праздничный стол – будете бедными.

Что завтра нельзя делать

31 декабря по мнению наших предков по улицам гуляет разная нечисть, поэтому лучше не оставлять острые предметы без присмотра, иначе злые духи порежут ваше счастье на кусочки. Также не стоит оставлять сосуд с открытой водой, ведь в жидкость могут проникнуть злые духи. Если человек выпьет воды из того сосуда, то тяжело заболеет.

Церковь запрещает в канун Нового года стричься, работать, зашивать одежду, делать в доме ремонт. Также не стоит сплетничать и ругаться.

Что можно делать завтра

Святого Модеста считали покровителем скота, поэтому ему молились в этот день, чтобы он был здоров весь год. Не накрывайте на праздничный стол блюда с омарами или раками, потому что не двигайтесь вперед. А еще обязательно пойдите в душ и наденьте чистую одежду. По народным поверьям важно оставить в тихом углу дома тарелку с едой для охранника дома.

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