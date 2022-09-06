31-летний житель Ирпеня убил мужчину и спрятал труп в погребе: фото

Житель Ирпеня забил насмерть 40-летнего мужчину, а его тело спрятал.
31-летний житель Ирпеня Киевской области убил 40-летнего мужчину и спрятал его тело в погребе.
Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского районного управления полиции.
"Правоохранители установили, что 21 августа 31-летний ирпенчанин пришел отомстить, потому что 40-летний мужчина имел конфликт с его сестрой. Между мужчинами завязался спор, который впоследствии перерос в драку. Злоумышленник бил знакомого руками, ногами и табуреткой по голове и туловище", — рассказывают в полиции.
От полученных травм потерпевший мужчина погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело в погреб.
По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК. Мужчине уже объявили подозрение, ему грозит до 10 лет за решеткой.
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