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31-летняя предательница и жена украинского военного "сливала" российским спецслужбам координаты ВСУ

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© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины

Женщина тайком использовала своего мужа – бойца ВСУ, расспрашивая информацию о расположении его воинской части и других подразделений ВСУ. Полученные данные она передавала российским спецслужбам для обстрелов.

СБУ разоблачила предательницу, передававшую российским спецслужбам координаты ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Информаторка предоставляла оккупантам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили в СБУ.

31-летняя предательница, жительница Днепропетровской области, начала работать на врага в мае. Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын.

"Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка. Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях", — рассказывают в спецслужбе.

Полученную информацию она передавала через мессенджеры военной разведке РФ, где ее использовали для артиллерийских и авиаударов.

Предательницу задержали после очередной передачи данных.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.

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