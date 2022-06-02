31-летняя женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи во Львовской области

31-летняя женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи во Львовской области

Жительницу Самборского района госпитализировали после укуса змеи в ногу.

В среду, 1 июня, 31-летнюю жительницу села Яворов Самборского района Львовской области змея укусила в стопу. В результате чего женщину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"1 июня в 20:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Турковской центральной городской больницы с диагнозом – укус змеи левой стопы поступила женщина 1991 года рождения. Потерпевшая – жительница с. Яворов Самборского района", — говорится в сообщении.

Состояние потерпевшей – средней степени тяжести.

Спасатели просят жителей области быть осторожными и внимательными при походах в лес или на природу.

"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Во время похода в лес лучше обовать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", — отметили чрезвычайники.

Напомним, ранее с укусом змеи в реанимацию попал 42-летний житель с. Волчье Самборского района.

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