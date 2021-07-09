31-летнюю женщину на свалке в Закарпатской области раздавил грузовик: фото

31-летнюю женщину на свалке в Закарпатской области раздавил грузовик: фото

Потерпевшая скончалась в карете скорой помощи.

В четверг, 8 июля, на Закарпатье грузовик сбил на свалке 31-летнюю жительницу села Белки Хустсього района. От полученных травм женщина скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

"Около 13:30 на свалке в селе Дубровка 57-летний местный житель за рулем спецтранспорта, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 31-летнюю местную жительницу", — рассказали правоохранители.

Женщину спасти, к сожалению, не удалось.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Для установления всех объективных обстоятельств инцидента, будет назначены соответствующие экспертизы. Именно по их результатам, следователи и примут окончательное процессуальное решение по делу.

Напомним, во Львовской области мусоровоз насмерть переехал мужчину.

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