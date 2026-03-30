31 марта часть Украины может остаться без электричества: в чем причина

Отключение света в Украине / © Associated Press

Реклама

В Украине 31 марта возможны временные перебои с электроснабжением. Ситуация обусловлена соединением плановых работ на энергетических объектах и неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «День.LIVE».

Основной причиной снижения мощности в энергосистеме стал вывод в плановый ремонт двух атомных энергоблоков. По словам эксперта, это существенно повлияло на генерацию в целом.

Реклама

«В настоящее время в ремонт выведены два атомных энергоблока, что уменьшило мощность системы примерно на 1,5 гигаватта. Эти работы проводятся заранее, чтобы осенью энергосистема работала более стабильно и без аварийных отключений», — отметил Игнатьев.

Такие мероприятия необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону и предотвращению масштабных аварий в будущем.

Дополнительным фактором напряженности стал циклон, принесший в Украине дожди. Непогода спровоцировала падение эффективности солнечных электростанций, обычно помогающих покрывать дневные потребности.

Эксперт подчеркнул, что эффективность солнечной генерации упала примерно с 22% до всего 6% от установленной мощности. Именно поэтому в регионах с наиболее сильными осадками риск отключений самый высокий.

Реклама

Где ждать отключений

Ограничения электроэнергии будут носить временный характер и коснутся прежде всего тех областей, где будет держаться дождливая погода. Специалисты «Укрэнерго» уже работают над тем, чтобы максимально сбалансировать систему.

«Укрэнерго работает над равномерным распределением электроэнергии по стране, чтобы минимизировать влияние отключений на потребителей», — добавил Игнатьев.

Он также успокоил граждан, отметив, что энергосистема в целом работает стабильно, а отключения будут лишь вынужденным шагом в конкретных регионах для удержания равновесия.

Украинцев призывают подготовиться к возможным перебоям, зарядить устройства и внимательно следить за официальными сообщениями местных энергопоставщиков.

Реклама

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк предупредил, что весной отключения света в Украине будут непродолжительными при отсутствии новых обстрелов, однако летом из-за жары ограничения неизбежно станут длиннее и жестче. Он пояснил, что тепловая и гидроэнергетика из-за критических повреждений не способны покрывать пиковые нагрузки.