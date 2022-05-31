31 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

31 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

31 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

31 мая 2022 – вторник. 97-й день войны России против Украины. 151-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

31 мая – Всемирный день блондинок. Это довольно молодое событие. В первый раз она была проведена в США 9 июня 2001 года. Адвокатесы-блондинки хотели показать своим коллегам-мужчинам, что они не хуже их разбираются в корреспонденции. Существует еще одна версия происхождения праздничной даты — в 2006 году была проведена первая премия "Бриллиантовая шпилька".

Также 31 мая – День рождения велосипедного спорта. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1868 провели первые в мире велогонки. Состоялись соревнования в пригороде Парижа, в старинном парке. Дистанцию в 2 км первым преодолел 19-летний юноша Джеймс Мур из Британии.

А еще 31 мая — Всемирный день без табака. Ежегодное событие было введено ВОЗ. Первые медицинские факты о вредном влиянии табака появились в период с 1950 до 1960 года. В частности было доказано, что курение может стать причиной онкологических заболеваний дыхательных путей и легких.

31 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

31 мая в церковном календаре – день памяти Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Они пострадали за свою веру во Христа в IV веке. Страдания дев описал в своих воспоминаниях мученик Федот Анкирский, который был родственником одной из них.

Памятные даты 31 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 31 мая:

1223 год – монгольские войска под командованием Субэдея и Джебе побеждают русско-половецкие силы в битве на реке Калка;

1859 год – в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже отбывают первые велосипедные гонки;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт, его применяют впервые в июле того же года на Уильям-стрит в Ньюарке;

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд, который сконструировал Вернер фон Сименс;

1884 год – американский врач и пропагандист вегетарианства Джон Келлог получает патент на кукурузные хлопья;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1946 год — в Киеве создают самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day);

1989 год — на учредительной конференции в Неаполе образуют Международную ассоциацию украинистов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 мая

Каковы сегодня именины: Давид, Богдан, Андрей, Ираклий, Денис, Семен, Петр, Павел, Федот, Макар, Лев, Василий, Михаил, Юлия, Клавдия, Кристина, Фаина.

31 мая родились:

1919 год – украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф Леонид Махновец;

1931 год – ученый-украиновед и общественный деятель Кононенко Петр Петрович;

1939 год – украинский советский художник-график Сергей Герасимчук;

1955 год — украинский гребец Сергей Чухрай.

Погода на 31 мая

31 мая в Киеве с утра ясная погода, ночью ожидается мелкий дождь, затем без осадков. Во Львове облачная погода, утром сильный дождь, который к вечеру ослабеет. В Харькове будет ясным небо лишь утром, вечером возможен дождь. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +14 ночью. Во Львове +21 день и +10 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +15 ночью.