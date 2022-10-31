31 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

31 октября 2022 – понедельник. 250-й день войны России против Украины. До Нового года остался 61 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

31 октября – Всемирный день городов (World Cities Day). Официально праздник был утвержден в 2014 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная его цель – привлечь широкую общественность к тем проблемам, с которыми сталкиваются современные города, показать ту роль, которую они играют в вопросах экологической безопасности и изменения климата.

Также 31 октября – Международный день экономии (International Saving Day). История этого праздника начинается 27 октября 1924 года. Тогда состоялся международный конгресс сбербанков в Милане, в котором приняли участие представители 29 стран. Идею создать праздник предложили в последний день конгресса, а именно 31 октября.

А еще 31 октября — Международный день Черного моря. Именно в этот день лидеры причерноморских стран (Украина, Румыния, Турция, Болгария и другие) подписали важный природоохранный документ. Он называется "Стратегический план действий по восстановлению и защите Черного моря".

31 октября – Хэллоуин (Haloween). Празднуют этот необычный праздник традиционно в ночь на 1 ноября. Своими корнями оно уходит в древние кельты. А началом современного праздника принято считать древний Самайн. Согласно верованиям древних кельтов Самайн относили к 4 основным календарным праздникам. У многих кельтских народов в ноябре начинался Новый год. Поэтому граница между темными и светлыми силами была стерта.

Какой сегодня, 31 октября, церковный праздник

31 октября – день памяти апостола и евангелиста Луки / Фото: commons.wikimedia.org

31 октября в церковном календаре – день памяти апостола и евангелиста Луки. Он был автором третьего Евангелия и спутником апостола Павла. Происходил из Антиохии (Сирия) и был, вероятно, врачом. Он описал деятельность и жизнь апостолов в своей книге "Деяния святых апостолов". Родился в семье язычников и крестился уже во взрослом возрасте.

Именины: как назвать родившегося 31 октября ребенка

Каковы сегодня именины: Юлий, Иосиф, Лука, Давид, Гаврило, Давид, Семен, Марина, Юлиана, Злата.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. Это полудрагоценный камень природного происхождения, известный с давних времен. Давно люди верили, что топаз помогает избавить от бессонницы и ночных кошмаров.

В этот день родились:

1853 год – украинский народник, изобретатель Николай Кибальчич;

1886 год — украинский военный деятель Марко Безручко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит есть острые блюда.

Не ставьте на стол обувь.

Нельзя перечислять монеты.

Народные приметы и традиции на 31 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи – зима будет морозной;

дует южный ветер – будет потепление;

кот начал часто царапать пол – ждите сильных ветров;

если до этого еще не выпал снег – зима придет поздно.

В народе 31 октября называли Луков день. В этот день художники и иконописцы молились Луке, чтобы получить вдохновение. Также 31 октября считали наиболее удачным днем для творчества, хобби, рукоделия. Также в этот день готовили и шли на охоту.

Погода на сегодня, 31 октября

Сегодня, 31 октября, в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове облачно, но днем и вечером выйдет солнце, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +8 ночью. Во Львове +18 днем и +9 ночью. В Харькове +9 днем и +5 ночью. В Одессе +17 днем и +8 ночью.

Памятные даты 31 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 октября:

1517 год — монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародует 95 тезисов против индульгенций;

1625 год — начинается штурм речпосполитскими войсками Куруковского казацкого лагеря;

1815 год — британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;

1864 год – Невада становится 36-м штатом США;

1902 год – прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан (из Канады в Австралию);

1903 год – в Париже открывают первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону;

1929 год — газета "Правда" призывает к проведению "общей коллективизации";

1941 год — на горе Рашмор (США) завершают строительство крупнейшего памятника мира (18-метровые главы четырех президентов);

1952 год – в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;

1956 год — американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе;

1968 год – президент США Линдон Джонсон объявляет о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам;

1973 год — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принимает постановление о единстве Украинской Православной Церкви;

1984 год — Сикхский террорист убивает премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1992 год — Папа Римский Иоанн Павел II объявляет решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции.

1995 год — Украина завершает выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62;

1995 год — Верховная Рада Украины принимает Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы;

1999 год – во второй тур президентских выборов в Украине проходит Леонид Кучма и Петр Симоненко.

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