32 удара ножом: уроженец России зарезал на Ровенщине жену и совершил ДТП

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Нанеся 32 ножевых удара по телу женщины, 67-летний злоумышленник, уроженец России, ориентировочно пять часов находился с погибшей в одном доме и не пытался помочь или вызвать скорую.

Об этом сообщили ГУНП в Ровенской области.

"Около 23 часов между супругами возник очередной конфликт из-за быта. Когда жена сказала, что снова поместит мужа в специализированное лечебное учреждение, последний разозлился, схватил на кухне нож и нанес женщине многочисленные ножевые ранения, от которых и умерла", — говорится в сообщении.

Около четырех утра мужчина покинул дом, прихватив с собой орудие преступления.

А уже в 5:30 часов 67-летний житель села Могиляны возле села Вересневое совершил ДТП. Когда на место прибыл экипаж патрульной полиции, мужчина нанес себе ножевое ранение руки. Пострадавшего с политравмой госпитализировали в реанимацию.

28 августа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, где она находится до сих пор. Следователи направили материалы дела в суд.

Напомним, в Кропивницком будут судить местного жителя, который, по версии следствия, хранил и распространял детскую порнографию через Telegram-каналы.

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