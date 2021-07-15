33 тыс. грн за вступление на государственную форму: в Ровно на взятке задержали профессора медакадемии (фото)

33 тыс. грн за вступление на государственную форму: в Ровно на взятке задержали профессора медакадемии (фото)

Мужчину задержали после получения им взятки.

В Ровно задержали 57-летнего профессора одного из вузов города, который требовал от абитуриента 33 тыс. грн взятки за поступление на государственную форму обучения.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Известно, что профессор кафедры, кандидат педагогических наук требовал от абитуриента 33 тыс. грн за вступление на государственную форму обучения. Мужчину задержали во время получения взятки. Следствие также установило, что он действовал в сговоре с другими работника вуза.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Открыто производство по части 3 статьи 368 УК Украины. Продолжается следствие.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины добавили, что задержанным является профессор медицинской академии. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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