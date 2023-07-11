33-й член НАТО: в мире пройдут 33 акции в поддержку вступления Украины в Альянс

Активисты выйдут на улицы в Европе, Турции, США и Канаде.

В течении 11-12 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, в 33 странах мира пройдут митинги в поддержку членства Украины. Символично, что наше государство может стать 33-м членом Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает телеграм-канал SPRAVDI.

Акция в поддержку членства Украины в НАТО / Фото: t.me/spravdi

Украина в НАТО – гарантия мировой безопасности

Как сообщили координаторы кампании Communities Army of Ukraine, цель мер состоит в том, чтобы донести мировым лидерам: членство Украины в НАТО – это единственная надежная гарантия устойчивого мира.

Люди поддерживают вступление Украины в НАТО / Фото: t.me/spravdi

"Альянсу следует прислушаться к голосу граждан. Общины в разных странах мира призывают выйти на улицы и продемонстрировать свою непреклонную поддержку Украины и использовать тематический хэштег #UkraineNATO33rd", – говорится в сообщении.

Активисты в разных странах поддерживают вступление Украины в НАТО

Напомним, что саммит НАТО стартовал 11 июля в Вильнюсе. Прежде всего, на нем обсудят перспективу вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку в борьбе с агрессией России. Свой визит в Вильнюс подтвердил главнокомандующий нашего государства Владимир Зеленский.

Украинские и мировые политики поделились своими ожиданиями от встречи.

В частности, президент США Джо Байден заявил, что страны-члены согласовали общую позицию по интеграции Украины в НАТО. Он подчеркнул, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный критический момент".

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