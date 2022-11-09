34-летний житель Черновцов зарезал маму и утопил ее котов: убийцу отправили в психушку

По выводам экспертов, у мужчины - признаки психического заболевания.
34-летний житель Черновцов убил маму и утопил ее двух котов в ванной. За совершенное преступление мужчину отправили на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением.
Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.
"Установлено, что 30 июня этого года, находясь в Черновцах по месту жительства, 34-летний мужчина нанес своей 64-летней матери смертельные ножевые ранения и утопил в ванной двух ее котов. В совершенном сам признался правоохранителям", — говорится в сообщении.
Эксперты установили, что обвиняемый имеет признаки психического заболевания. По их словам, на момент совершения преступления мужчина не осознавал свои действия и не мог руководить ими, следовательно, невменяем.
В результате мужчину принудительно госпитализировали в заведение с оказанием психиатрической помощи со строгим наблюдением.
Серия убийств в Украине
В понедельник, 7 ноября, 21-летний парень из Ровенской области жестоко убил свою 17-летнюю девушку, после чего ее тело выбросил на улицу.
А 6 ноября 53-летняя жительница Днепра задушила 41-летнюю женщину, за которой ухаживала, и скрылась с места преступления.
31 октября в Днепре было совершено еще одно убийство. В подъезде жилого дома один мужчина зарезал ножом другого.
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