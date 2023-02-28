34-летний мужчина в Ровенской области умышленно снес трактором блокпосты: фото

За совершенное ему грозит 17 тыс. грн штрафа.

В Ровенской области 34-летний житель Старого Села снес трактором два оборонных укрепления, ведь ему не понравилось, что их обустроили возле его хозяйства. Инцидент произошел в четверг, 23 января.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Сообщение о совершенном правонарушении поступило в полицию от командира добровольческого формирования территориальной громады, члены которого двумя днями ранее обустраивали стационарные огневые позиции на улицах И. Франко и Б. Хмельницкого.

Полицейские выяснили, что оборонные укрепления устанавливала Старосельская громада во исполнение приказа Ровенской ОВА и решения совета обороны области в соответствии с планом-схемой охраны и обороны населенного пункта Старое Село.

"Оказалось, что проживающему рядом мужчине не понравилось такое соседство, потому что фортификационные сооружения расположены близ его хозяйства, мешают выезду со двора и не нужны вообще. Поэтому 34-летний житель Старого Села сбросил бетонные блоки и мешки с песком с помощью своего трактора", — говорится в сообщении.

За совершенные хулиганские действия мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 296 УК Украины.

Дело было направлено на рассмотрение суда. За совершенное ему грозит 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Киеве провели плановые учения по развертыванию так называемых "спящих" блокпостов и превращение их в опорные пункты.

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