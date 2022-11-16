34-летняя коллаборантка из Харькщины дерзко сорвала флаг со сельсовета, разодрала и выбросила — фото

В поселке Ольшаны Харьковской области женщина разорвала и выбросила флаг Украины. Инцидент произошел утром 15 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"34-летняя женщина подошла к зданию бывшего Ольшанского поселкового совета, сломала флагшток, на котором был флаг. После этого она дерзко сорвала флаг, разорвала на части и выбросила на землю неподалеку от здания", — говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно разоблачили местную жительницу. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Коллаборанты в Украине

Напомним, жители освобожденных от оккупантов населенных пунктов на южном направлении жалуются на то, что украинские власти никак не наказывают местных, которые помогали захватчикам.

В Херсоне, который 11 ноября украинские военные освободили из-под оккупации РФ, уже задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам.

С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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