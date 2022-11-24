34 "прилета" на Сумщине: оккупанты обстреляли три громады снарядами и минами

Сегодня, 24 ноября, российские войска обстреляли три громады Сумской области. В общей сложности оккупанты выпустили более 30 мин и снарядов.

Об этом глава сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в "Телеграмме".

"Сегодня россияне открывали огонь по Середино-Будской, Новослободской и Шалыгинской громадах", — проинформировал он.

По Новослободской громаде враг стрелял из минометов. Было 6 "прилетов". В результате обстрела поврежден жилой дом.

Шалыгинская громада подверглась артобстрелу с территории России. Там зафиксировали 18 "прилетов". К счастью, без разрушений.

Середино-Будская громада: российские военные обстреляли пограничные минометы. Было 10 "прилетов", без разрушений.

Оккупанты стреляют по Сумщине

Россияне каждый день наносят удары по Сумщине. 22 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты в очередной раз обстреляли область, выпустив по четырем громадам около 100 снарядов и мин.

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